Київ під загрозою: у Британії назвали умову застосування РФ ядерної зброї

РФ може застосувати ядерну зброю

У війні з Україною Росія може застосувати ядерну зброю, заявив колишній глава Об'єднаного командування Збройних сил Великобританії генерал Річард Берронс.

Ймовірною метою може стати той підрозділ українських військ, які буде вести успішні наступальні дії, підкреслив він в інтерв'ю ВВС.

Відставний британський генерал попередив, що РФ може зважитися застосувати малий ядерний боєприпас, якщо Україна зможе зібрати ресурси для наступу і якщо ЗСУ досягнуть успіху.

Він нагадав, що відповідно до доктрини РФ, ядерна зброя може бути застосована у відповідь на ядерну атаку, а також у разі іншої агресії, яка "ставить під загрозу існування держави, і атаки на критично важливі об'єкти".

"Мова йде не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про малий ядерний боєприпас для зриву наступу, який в очах російської влади загрожуватиме інтересам держави", - уточнює Берронс.

Він зазначив, що експерти висувають різні версії того, що може стати об'єктом російського ядерного удару з розкидом від демонстраційної детонації над морем до обстрілу Києва.

"Найбільш вірогідним сценарієм може бути удар по підрозділах української армії, які ведуть наступ, який російські війська не можуть стримати інакше", - додав Берронс.

Раніше військовий експерт Олег Жданов озвучив думку, що президент РФ Володимир Путін навряд чи зважиться піти на реалізацію сценарію ядерної війни. Захід не дозволить йому це зробити, оскільки нікому не потрібна така ситуація в центрі Європи.

Питання чітко відстежується, і самому Путіну дали чітко зрозуміти, що як тільки почнуться розмови про застосування ядерної зброї, буде завдано удару по бункеру, де на той момент виявиться російський глава держави.

На думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, оскільки глава РФ Володимир Путін не може досягти своїх цілей в Україні, він може перейти до плану D. Як вважає британський воєначальник, це призведе до зміни Москвою стратегії війни.

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