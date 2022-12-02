Не розрізняють цілі й стріляють по своїх: Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти небоєздатні

Арестович пояснив, чому мобілізовані окупанти небоєздатні/ УНІАН, Telegram

Мобілізовані російські загарбники не здатні ефективно вести бої. Після двотижневої підготовки на полігоні вони можуть лише сидіти в окопі та стріляти по сторонах або ж іти на українських військових напролом, поки їх не вб’ють.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним. Він нагадав, що за натівськими стандартами група вважається боєздатною і злагодженою після 4-х років спільного виконання завдань.

За словами радника голови ОП, мобілізовані росіяни на полі бою не розрізняють цілі і не знають, як і куди стріляти. Коли вони потрапляють в умови бою, то вже не можуть зрозуміти, де їхні військові, а де українські.

"У стресовій ситуації вони не можуть зрозуміти, де їхній товариш, а де ворог. Вони не можуть елементарного, не можуть зайняти позиції. Тоді їхня психіка розкладається на молекули, бо вони розуміють, що нічого не вміють. Російське керівництво масово забиває фронт ними. Їм більше нічого не треба", – підсумував він.

Арестович додав, що для виконання на полі бою хоча б простих двоходівок батальйон з 400 осіб потрібно посилено тренувати чотири місяці.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять 13 тисяч загиблих. При цьому Подоляк підкреслив, що кількість загиблих цивільних українців – "точно не 20 тисяч".

Нагадаємо, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові просунулися вперед у Луганській області. Бійці ЗСУ вже наблизилися до Кремінної. Контрнаступ дається бійцям ЗСУ важко, адже окупанти стягнули в Луганську область багато техніки і живої сили.

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