Калінінградська область є частиною польської території - польський генерал / wikipedia.org

Колишній командувач Сухопутними військами Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область знаходиться під російською окупацією з 1945 року.

На його думку, Польща має право претендувати на цю територію, писати газета Do Rzeczy.

"Тепер про неї варто було б нагадати. Варто було б нагадати про Калінінградську областіь, яка, на мій погляд, є частиною польської території... Ми маємо право претендувати на цю територію, яку Росія окупує", - заявив Скшипчак.

Генерал також висловив думку, що Калінінградська область "не має ніякого військового значення".

Калінінград до 1945 був Кенігсбергом

9 квітня 1945 року над вежею "Дер Дона", де нині розташований музей бурштину, було піднято червоний прапор, позначивши кінець німецької історії міста.

За рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія разом зі своєю столицею Кенігсбергом тимчасово була передана Радянському Союзу. Пізніше, при підписанні договорів про межі Калінінградської області було повністю визнано володіннями Радянського Союзу.

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