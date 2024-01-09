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РФ змінила пріоритети: Жданов сказав, по чому окупанти тепер битимуть ракетами

Альона Вороніна
9 січня 2024, 20:13
Російські загарбники тепер під час ракетних ударів орієнтуються не на енергетичні об’єкти.
Жданов
Жданов сказав, по чому окупанти тепер битимуть ракетами/ колаж: Главред, фото: Главред, ДСНС, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія змінила пріоритети і тепер під час ракетних ударів по Україні орієнтується не на енергетичні об’єкти, а на військово-промисловий комплекс і виробничу базу. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua.

"На сьогоднішній день головною ціллю вони ставлять не енергетичну систему, а наш військово-промисловий комплекс і виробничу базу. Плюс вони не забувають, як зазвичай, дратувати цивільне населення для створення суспільної думки щодо капітуляції України перед Росією", – вважає Жданов.

Коли РФ може знову вдарити ракетами по Україні

Військовий експерт нагадав, що, згідно з останніми даними української розвідки, РФ могла накопичити близько тисячі ракет різних типів. Під час останніх масованих комплексних ударів російські загарбники використали щонайменше чверть запасів.

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"Хоча на місяць, як знову ж таки повідомляла наша розвідка, вони можуть виробляти до 100 ракет різного типу. Десь 900 ракет у них є зараз у наявності. Скільки їм потрібно часу на підготовку (нового масованого ракетного удару – ред.)? Якщо вони звозять боєкомплект зі складів, з різних регіонів Росії, то до двох тижнів. Це 10-14 днів між масованими ракетними ударами, як було минулого року", – пояснив Жданов.

Але експерт додав, що російські окупанти зараз працюють "з коліс", і те, коли вони зможуть знову здійснити масований ракетний удар, також залежить від можливості завозів. Жданов зазначив, що якщо РФ накопичує ракети безпосередньо на аеродромах базування авіації, то для підготовки наступного масованого удару може бути достатньо навіть двох-трьох днів.

"Що ми з вами майже спостерігали на Новий рік – 29 грудня і 2 січня. Водночас можуть змінюватися задуми командування. Ми ж не знаємо цього, і тут, на жаль, сказати, коли буде – через два тижні чи два дні – фактично неможливо", – зазначив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, вночі та вранці 8 січня РФ запустила крилаті ракети та дрони по Україні. У Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому, Кривому Розі були вибухи. РФ підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та чотири літаки МіГ-31К.

Пізніше стало відомо, що 8 січня РФ вдарила по Україні 59-ма ракетами і дронами – збити вдалося половину. Українська протиповітряна оборона збила 8 ворожих дронів "Шахед" і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Після цього у Повітряних силах пояснили, чому ППО вдалося збити лише 18 ракет з 51. Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що серед запущених окупантами ракет була велика кількість балістичних, які важко збивати. Але загалом, за його словами, відсоток успішних збивань в цілому залишається колишнім.

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війна в Україні ракета вторгнення Росії Олег Жданов ракетний удар
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