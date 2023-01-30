"Звуки прильоту, жах": під Білгородом гримлять потужні вибухи

Кілька сіл у Шебекінському міському окрузі "потрапили під обстріл", розповів В'ячеслав Гладков.

У Білгородській області гримлять вибухи / pixabay.com

Потужні вибухи прогриміли в понеділок вранці, 30 січня, в Бєлгородській області РФ.

За даними місцевої влади, в регіоні були "прильоти". Таку інформацію озвучив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Він розповів про те, що кілька сіл у Шебекінському міському окрузі "потрапили під обстріл".

"Є прильоти в Новій Таволжанці. Нерозірваний снаряд приземлився на територію промислового підприємства. Оперативні служби проводять розмінування території. В результаті прильоту в селищі Первомайське пошкоджено скління приватного домоволодіння", - написав Гладков.

Водночас за даними місцевих пабліків, місцеві жителі чують звуки вибухів від "прильотів". Зокрема, у Безлюдівці та Новостроївці-Другій.

"Звуки прильоту в Безлюдівці потрапили на відео. Жах", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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