Як реагують світові лідери на відмову Байдена іти в президенти США

Перші реакції світових лідерів на відмову чинного президента США Джо Байдена вдруге балотуватися.

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Реакція світових лідерів на зняття Байдена з кандидатів у президенти / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Чинний президент США Джо Байден офіційно заявив, що не балотуватиметься повторно на пост глави держави. Лідери світових країн вже висловили свої думки та реакції на таке рішення. Про це повідомляє видання Reuters.

Реакція Великобританії

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що поважає рішення Байдена і з нетерпінням чекає спільної роботи протягом терміну його президентства, що залишився.

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Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Байден під час свого президентства досягнув досить багатьох успіхів як для США, так і для Європи.

Іспанія

Прем'єр-міністр Педро Санчес висловив своє захоплення американським президентом та сказав, що саме він допоміг американцям та світу подолати кризу після пандемії коронавірусу.

Дебати Байдена і Трампа - що відомо 27 червня у США відбулися перші дебати між президентом США Джо Байденом і кандидатом на цю посаду від Республіканської партії Дональдом Трампом. За оцінками глядачів та експертів, чинний глава Білого дому провалив їх, а явним переможцем став республіканець. І це попри те, що Трампа "спіймали" одразу на тридцяти неправдивих заявах. У Байдена таких було всього дев'ять. Опитування Wall Street Journal показало, що Трамп перемагає Байдена з різницею 48% проти 42%, а опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом збільшилася на три пункти до 49% проти 43%. Згідно з даними опитування Ipsos і вебсайту 538, попри перемогу Трампа над Байденом у першому турі дебатів із показниками 60% проти 21%, обидва кандидати майже не втратили свої електоральні позиції. Демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після виступу на дебатах із його опонентом Дональдом Трампом. За словами співрозмовників видання Bloomberg, це може статися вже 21 липня, коли відбудеться засідання комітету партії. Президент США Джо Байден заявив співробітниками своєї виборчої кампанії, що не планує йти з президентських перегонів і продовжить боротьбу за другий термін у Білому домі.

Ірландія

Ірландський прем'єр Саймон Харріс подякував Байдену за підтримку та за співробітництво протягом років. Він підкреслив, що Джо Байден на всіх посадах, які обіймав, завжди був непохитним голосом та пристрасним борцем за мир на острові Ірландія.

Норвегія

Норвезький прем'єр Йонас Гар Стере сказав, що розуміє і поважає рішення Байдена знову не балотуватися на пост президента США.

Вибори в США та зняття Байдена з кандидата у президенти

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення є правильним і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом строку, що залишився. Новим кандидатом від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

Також повідомлялось, що союзники президента США Джо Байдена дізналися про його плани вийти з президентських перегонів лише незадовго до появи відповідного листа в соціальних мережах.

Раніше стало відомо, що Борис Джонсон опублікував статтю з ідеями завершення війни для Трампа, і в чергове продемонстрував свій непересічний талант.

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