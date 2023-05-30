Кадиров забився в припадку істерики через атаку на Москву і пообіцяв "жорстоку" помсту

Чеченський диктатор вибухнув погрозами на адресу Європи. Кадиров з піною біля рота лякає європейців, що "Росія постукає їм у двері".

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Кадиров забився в істериці через атаку на Москву / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Після атаки безпілотників на столицю країни-агресорки Росії чеченський диктатор Рамзан Кадиров забився в несамовитій істериці та пообіцяв "жорстоку" помсту у зоні бойових дій.

"На мою думку, необхідно оголосити військовий стан у Росії, використати всі призначені для цього бойові ресурси, щоб разом змістити весь цей терористичний осередок, не вдаючись до формулювань "українські військові", - написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.

Як сказав чеченський диктатор, заходи реагування, мовляв, не повинні бути "жорсткими – вони мають бути жорстокими". Країна-агресорка буцімто захищає своїх громадян, і "тут не треба церемонитися".

"Скоро покажемо у зоні "СВО", що таке помста у повному розумінні", - з піною біля рота сказав Кадиров.

Окрім того, чеченський диктатор вибухнув погрозами на адресу Європи. Кадиров лякає європейців, що "Росія постукає їм у двері".

"Країнам Європи теж необхідно замислитися над тим, кого вони спонсорують і на яких умовах надають озброєння. Відгукнеться, коли Росія постукає у двері, наприклад, Німеччини чи Польщі. І відповісти вже не буде чим – все озброєння витратили на Україну", - видав він.

Масована атака дронів на Москву

Москва у ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки. Зокрема, один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.

Окрім того, у Мережі розповіли, що в епіцентрі удару опинилися маєтки російської еліти. Зокрема, один із безпілотників упав у селищі Іллінське – всього за 3 кілометри від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Дрони були помічені неподалік від маєтків також інших представників путінської еліти.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. Проте дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав "знищити Київ вщент".

Дивіться відео про те, як Путіна жорстко принизили атакою на Бєлгород:

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