Чи можуть росіяни вдарити по ЗАЕС, коли тікатимуть: Світан оцінив можливу загрозу

У спробі зірвати контрнаступ ЗСУ росіяни можуть здійснити ядерні провокації, зауважив Світан.

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Чи можуть росіяни вдарити по ЗАЕС, коли тікатимуть? / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com, скріншот

Російські окупаційні війська навряд чи наважаться підірвати Запорізьку атомну електростанцію, коли будуть тікати. Втім, загарбники можуть завдати деякої поразки полігону ядерних відходів, щоб за допомогою такої "брудної бомби" розпорошити ядерні відходи по деякій території України. Таку думку висловив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю ТСН.ua.

"Станцію навряд чи підірвуть. На станції перебувають інспектори МАГАТЕ. Була інформація від Головного управління розвідки про готовність росіян завдати деякої поразки полігону ядерних відходів, щоб за допомогою "брудної бомби" розпорошити ядерні відходи по деякій території та звинуватити в цьому Україну", - сказав Світан.

За його словами, є висока імовірність, що росіяни це зроблять, як тільки розпочнеться широкомасштабний наступ ЗСУ у районі Оріхова у бік Мелітополя.

"Вони спробують зупинити, підірвавши одну з ємностей, або якось завдати шкоди самій системі оборони та охорони цих ємностей із відпрацьованим ядерним паливом, щоб втрутилося МАГАТЕ та спробувало зупинити бойові дії, наш наступ", - зазначив полковник запасу.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Запорізька АЕС в окупації

Нещодавно у Головному управлінні розвідки України розповіли, що російські окупанти, які незаконно захопили територію Запорізької атомної електростанції, готують масштабні провокації. Ворог може влаштувати імітацію аварії на Запорізькій АЕС.

У британській розвідці заявили, що загарбники спорудили вогневі позиції на дахах реакторних споруд Запорізької АЕС, тобто вони готові вести бої на території самої станції у разі контрнаступу ЗСУ. Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо ЗАЕС будуть бойові дії.

Додамо, що на окупованій частині Запорізької області російські загарбники почали втікати із захоплених населених пунктів, очевидно, передчуваючи наближення початку українського контрнаступу.

Так, нещодавно в Запорізькій області було завдано удару по місцях розташування російських окупантів. Зокрема, у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку Запорізької області лунали вибухи.

Дивіться відео про те, чому РФ не вдасться використати ядерну зброю:

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