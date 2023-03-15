Пристрій викликав багато обговорень, і багато версій видалися поплічнику російського диктатора Володимира Путіна досить "веселими".

Кадиров зізнався, для чого він носить дивний гаджет на пальці / УНІАН, скріншот

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров розкрив таємницю щодо загадкового пристрою, який він носить на пальці. За його словами, це не медичний пристрій, а лічильник, яким він рахує свої молитви.

Так, лідер Чечні у своєму Telegram-каналі зазначив, що пристрій викликав багато обговорень, і багато версій видалися поплічнику російського диктатора Володимира Путіна досить "веселими".

"І як його не називали: тривожною кнопкою, медичним приладом, загадковим приладом. Усі ворожать і ворожать. Чесно зізнатися, порадували мене ці версії", - зазначив Кадиров.

відео дня

За його словами, це спеціальний електронний лічильник молитов, який він завжди носить з собою.

"Я читаю салавати на честь нашого улюбленого пророка Мухаммада. Лічильник дозволяє мені бачити, скільки разів я їх прочитав. Ось і весь секрет", - сказав він.

Кадиров заявив, що, незважаючи на поширені чутки про свою хворобу, він повністю здоровий. Окрім того, чеченський диктатор ще й розмріявся про "перемогу".

Що відомо про здоров'я Кадирова

Вже кілька тижнів ходять чутки про здоров'я лідера Чечні 46-річного Рамзана Кадирова. Західні ЗМІ повідомляли, що у нього проблеми з нирками. За останні кілька місяців Рамзан Кадиров сильно додав у вазі, він виглядає дуже похмурим, а в своїх відео часто не може відкрити очі.

Те, що Кадиров час від часу виглядає енергійним і рухливим, приписують вживання їм стимуляторів. Кажуть, що тепер чеченський диктатор залежить від цього та інших ліків.

Раніше глава кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що Кадиров став залежним від ліків, які він вживає вже упродовж 15 років. За словами Закаєва, Кадиров хворий і вже став наркозалежним. Він стверджує, що надактивність глави Чечні підтримувалася якимись енергетичними таблетками, які "надалі дадуть про себе знати".

"І сьогодні він став абсолютно залежний від цих таблеток, і є якась наркотична залежність. Він вже не контролює себе без них. І тому є таке припущення, що він хворий і зараз його кудись відправили у відпустку відпочити, але насправді – на лікування, щоб трохи привести до тями", - розповів Закаєв.

Вас може зацікавити: