Вантаж 200 для Чечні: ЗСУ "покришили" командирів з полку імені Кадирова

Знищений командир другої роти спеціального полку імені Кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов.
Бійці Збройних сил України ліквідували командирів окупаційних військ РФ з полку імені Кадирова.
Стало відомо, що під приціл наших воїнів потрапив командир другої роти спеціального полку імені Кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов. Про це повідомили на сторінці СтратКом ЗСУ в Facebook.
"Операція" дон_гон_дон " триває. Цього разу до vip-шанувальників творчості Кобзона приєднався командир другої роти спеціального полку імені Кадирова капітан поліції Асвад Ідрісов. Він пропустив заняття з топографії в російському університеті спецназу в Гудермесі, а тому вже правильно повернувся додому", - підкреслили в ЗСУ.
Зазначимо, що також стало відомо про ліквідацію командира п'ятого взводу полку прапорщика Гапура Дакалова, а також заступника командира четвертого взводу полку старший сержант Алі Бетішева.
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