Кадиров вже вийшов з-під Росії і просто качає гроші - Шендерович

Рамзан Кадиров (у центрі) / УНИАН

Чеченського диктатора Рамзана Кадирова пов'язує з Росією тільки фінансування, яке він отримує з російського бюджету. Таку думку в ефірі 24 канала озвучив російський письменник-опозиціонер Віктор Шендерович.

Кадирівці, які вмирають в Україні, роблять це виключно через гроші. За словами Шендеровича, сам чеченський диктатор вже давно вийшов з-під контролю Росії.

"Кадиров вже остаточно вийшов з-під Росії, якщо не враховувати того, що Росія виплачує йому дику контрибуцію. Як тільки не буде бюджету, як тільки завалиться Росія і не стане скарбниці, з якої він крав гроші, Кадиров негайно під прапором ісламу урочисто відійде в бік братів по вірі. Кадирівці, крім того, що воювати більше нічого робити не вміють. Саме ці чеченці нічого робити не вміють, вони головорізи", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відомості про ватажків кадирівських бандформувань на території України.

"Розуміючи неминучість покарання за військові злочини, які були скоєні на території України, все більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв'язок з військовою розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію", - розповіли українські розвідники.