УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Кадиров вже вийшов з-під Росії і просто качає гроші - Шендерович

15 марта 2022, 11:20

Кадирівці, які вмирають в Україні, роблять це виключно через гроші, каже російський письменник-опозиціонер Віктор Шендерович.

Рамзан Кадиров (у центрі) / УНИАН

Чеченського диктатора Рамзана Кадирова пов'язує з Росією тільки фінансування, яке він отримує з російського бюджету. Таку думку в ефірі 24 канала озвучив російський письменник-опозиціонер Віктор Шендерович.

Кадирівці, які вмирають в Україні, роблять це виключно через гроші. За словами Шендеровича, сам чеченський диктатор вже давно вийшов з-під контролю Росії.

"Кадиров вже остаточно вийшов з-під Росії, якщо не враховувати того, що Росія виплачує йому дику контрибуцію. Як тільки не буде бюджету, як тільки завалиться Росія і не стане скарбниці, з якої він крав гроші, Кадиров негайно під прапором ісламу урочисто відійде в бік братів по вірі. Кадирівці, крім того, що воювати більше нічого робити не вміють. Саме ці чеченці нічого робити не вміють, вони головорізи", - сказав він.

Читайте такжеСтрашний план кадирівців: хочуть викрасти українських дітей

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відомості про ватажків кадирівських бандформувань на території України.

"Розуміючи неминучість покарання за військові злочини, які були скоєні на території України, все більше представників силових структур Росії намагається вийти на зв'язок з військовою розвідкою України, пропонуючи в якості "вхідного квитка" різну інформацію", - розповіли українські розвідники.

Автор: Єгор Бунін
viber
новини Росії Рамзан Кадиров російське вторгнення
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 15 березня 2022: Овнам - недруги, Ракам - доленосні знайомстваГороскоп на завтра, 15 березня 2022: Овнам - недруги, Ракам - доленосні знайомства Гороскоп для України: астролог розповів, коли завершиться війна і що чекає країну від нападу РФГороскоп для України: астролог розповів, коли завершиться війна і що чекає країну від нападу РФ Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинокПотужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок Вперше з початку війни у Львові пролунали вибухиВперше з початку війни у Львові пролунали вибухи Палацовий переворот у Кремлі: ексдепутат Держдуми оцінив сценарій ліквідації ПутінаПалацовий переворот у Кремлі: ексдепутат Держдуми оцінив сценарій ліквідації Путіна

Останні новини

11:27

Полегшили "податковий тягар" і не тільки: як Україна підтримуватиме бізнес в умовах війни

11:25

"Китай буде доброю силою для України": Посол Китаю та очільник Львівщини обговорили співробітництво між країнами

11:22

"Скажи, що Херсон - це Росія": окупанти приставили зброю до голови українки, але вона не здаласяВідео

11:20

Кадиров вже вийшов з-під Росії і просто качає гроші - ШендеровичВідео

11:16

У Києві майже на дві доби запроваджують комендантську годину

Реклама
10:53

В ОП заявили, що все зруйноване під час війни житло буде відновлено

10:49

Як зберегти м'ясо без холодильника: 4 способи

10:44

Поки партнери думають, Україна бере на себе весь удар – ПодолякВідео

10:43

"Якщо Путіна не стане": Портников розповів, що станеться в разі зміни влади в РФВідео

10:27

У російських окупантів немає жодних шансів взяти Харків - голова ОДАФото

10:24

І нашим, і вашим: як Ізраїль може допомогти закінчити війну в УкраїніПогляд

10:17

З України втекли 20 нардепів від початку війни

10:15

"Дурне падло": Клопотенко пояснив, чому Україна Росії не по зубах

09:45

У Білому домі пояснили, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

09:41

Є завдання мінімум і завдання максимум: чого РФ домагається у війні з Україною

09:39

"Та будьте людьми!": у російських магазинах почали битися за продуктиВідео

09:06

Ракетний удар по багатоповерхівках на Святошині в Києві: дві людини загинули, 35 врятованоФото

09:03

Лукашенко з усіх сил намагається уникнути прямого воєнного контакту – МВС

08:43

Помста Путіна українцям і керовані вбивства: хто зупинить божевільного "царя"Погляд

08:18

Нападуть на одного члена НАТО – матимуть справу з усіма: США пригрозили Росії жорсткою відповіддю

Реклама
08:13

Окупанти вдарили ракетами по трьох районах Києва: постраждало метро, багатоповерхівки й приватний будинок

07:53

Військові РФ намагаються захопити Маріуполь: у Генштабі заявили, що ворог отримав по зубах і відступив

07:36

РФ уже завела в Україну 100% своїх військових сил – Пентагон

07:10

Хімічна або біологічна атака під чужим прапором: у Британії розкрили плани РФ в Україні

07:10

Путін повторює в Україні тактику, що була в Алеппо – турецький дипломат

06:37

Шанс зірвати джек-пот: як Україні посіяти паніку в РосіїПогляд

06:32

Через 10 днів війни в Україні РФ пройде точку неповернення: генерал США пояснив, що це означає

06:27

Загарбники обстріляли авто волонтерів у Харкові, є загиблий

06:02

Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

05:43

Генсек ООН Гутерріш допустив можливість ядерної війни

05:08

Росія попросила Китай допомогти продуктами харчування для своїх військових в Україні - CNN

04:36

Зеленський розповів, як просуваються переговори про завершення війни в УкраїніВідео

03:53

Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

03:23

США впроваджують жорсткі санкції щодо 11 представників оборонного сектора РФ

03:15

Зеленський висловився щодо сміливого вчинку співробітниці Першого каналу

02:54

У Волновасі рашисти заради розваги стріляли по домівкахВідео

02:23

Заради чого вам гинути в Україні?: Зеленський звернувся до російських солдатВідео

01:51

Зеленський потролив армію РФ: стала постачальником техніки для ЗСУВідео

01:25

Велика російська військова колона застрягла на шляху до Києва - Пентагон

00:58

Байден пообіцяв зброю для захисту від РФ і покликав українських біженців до СШАВідео

Реклама
00:51

Стрес і втома: скільки розчинної і заварної кави можна випивати на добуВідео

00:51

Прикмети на 15 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:45

РФ провалила вторгнення: в Bellingcat розповіли про паніку в Кремлі та варіант для ПутінаВідео

00:45

У Генштабі розповіли, яка інформація в Мережі допомагає ворогові коригувати вогонь

00:32

Ірина Білик напророчила швидку і болісну смерть рашистамВідео

00:24

Увірветься спека: Україну чекає різке потепління

00:11

Під Києвом російські окупанти розстріляли відомого українського вченогоВідео

14 березня, понеділок
23:58

Військовий експерт розповів, чому війська Путіна не зможуть штурмом взяти КиївВідео

23:55

З'ясувалося, де зараз перебуває викрадений мер Мелітополя

23:53

"Україна може пережити росіян": генерал США розповів, коли у РФ закінчаться резервиВідео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять