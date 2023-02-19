Кадиров не підтримав Пригожина в інформаційній кампанії проти Міноборони РФ: в ISW назвали причину

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин посилює свою інформаційну кампанію проти Міноборони РФ, але підтримки чеченського диктатора не знайшов.

Кадиров, ймовірно, не прийняв пропозицію Пригожина / скрін, соцмережі

Лідер Чечні Рамзан Кадиров імовірно відхилив пропозицію глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітик ISW вважають, що Кадиров, ймовірно, не прийняв пропозицію Пригожина, оскільки сумнівається, що керівник "Вагнера" зможе відновити свій вплив, який йде на спад.

В Інституті нагадали, що 17 лютого Кадиров заявив, що чеченські формування будуть виконувати накази будь-якого командира, призначеного президентом РФ Володимиром Путіним, і що чеченські бойові офіцери мають відмінні, добре скоординовані відносини з Міністерством оборони РФ.

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Схвалення Кадировим діяльності Міністерства оборони послідувало за спробою Пригожина заручитися підтримкою глави Чечні за допомогою широко розрекламованого візиту до пораненого командира спецпідрозділу "Ахмат", який відбувся 16 лютого.

"Пригожин посилює свою інформаційну кампанію проти Міністерства оборони РФ, заявивши 18 лютого, що "Вагнер" не підпорядковується МО і "не має нічого спільного з російською армією", - йдеться у звіті.

В Інституті назвали примітним різне ставлення Пригожина і Кадирова до МО РФ, оскільки в жовтні 2022 року Пригожин використовував критику Кадирова на адресу російських військових.

"Глава Чечні, ймовірно, відмовився приєднатися до нової інформаційної атаки Пригожина на Міноборони, тому що його формальні зв'язки з Кремлем і посада в російському уряді більш вигідні, ніж будь-які політичні відносини з Пригожиним", - вважають аналітики.

Як повідомляв Главред, раніше російський опозиційний політик Ілля Пономарьов заявив, що чеченський диктатор Рамзан Кадиров не зацікавлений в тому, щоб його бійці були ліквідовані Збройними силами України. Кадирову важливо зберегти свою репутацію, а тому його солдати завжди йдуть позаду і не кидаються в бій. Водночас для Євгена Пригожина його ПВК Вагнера - лише витратний матеріал.

Нагадаємо, Кадиров знову розмріявся про захоплення українських міст, зокрема Одеси, Харкова та Києва. На нараді зі своїми терористами в Грозному Кадиров заявив, що зібрався дійти до Польщі.

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