Кадиров порушив мовчання: в істериці пообіцяв воювати за Путіна проти Пригожина

Бойовики глави Чечні Рамзана Кадирова готовий брати участь у придушенні військового заколоту, який влаштував в країні-агресорі Росії Пригожин.

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Кадиров підтримав Путіна і відправив своїх бойовиків воювати проти ПВК Вагнера / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Керівник Чеченської республіки Рамзан Кадиров назвав військовий заколот ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина "ударом у спину". Він підтримав директора країни-агресора РФ Володимира Путіна і сказав, що його бойовики вже виїхали для війни з вагнерівцями.

У своєму Telegram-каналі він назвав спровоковані Пригожиним події "мерзенною зрадою і військовим заколотом". Мовляв, одні бойовики завдали удару "ножем у спину" іншим.

"Друзі, ніч видалася складною і не дали часу озвучити тут мою позицію з приводу цього мерзенного зради! Все, що відбувається - НІЖ В СПИНУ і справжній військовий заколот! Я неодноразово попереджав, що війна - не час для озвучування особистих образ і вирішення суперечок в нашому тилу. Тил повинен бути завжди спокійний і надійний. Уявіть, що зараз відчувають хлопці в окопах, перед обличчям яких ворог, а за спиною зрадницька авантюра. Мова про стабільність, про згуртованість держави, про безпеку громадян. Історія показує, що подібні дії можуть призвести до кривавих наслідків. Нам мало втрат на СВО? Ми ще повинні створювати проблеми всередині країни?"- сказав Кадиров.

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Також він висловив підтримку Путіну, який раніше звернувся з невиразними заявами і наказом придушити військовий заколот.

"У нас є Верховний Головнокомандувач, обраний народом, який знає всю ситуацію до найдрібніших подробиць краще будь-якого стратега і тим більше бізнесмена, сам обдзвонює командирів "на землі" і повністю контролює хід проведення СВО. І рішення Верховного Головнокомандувача ухвалюються виважено, скрупульозно. Кожен з нас бачить тільки одну частину карти, а він - все відразу! І абсолютно вірно зазначив Володимир Володимирович у своєму зверненні до нації - це військовий заколот! Ніякого виправдання подібним діям немає! Повністю підтримую кожне слово Володимира Володимировича Путіна!"- додав Кадиров.

Крім того, глава Чечні уточнив, що його бойовики вже вирушили до "зони напруженості", щоб, мовляв, "придушити заколот".

"Бійці Міноборони і Росгвардіі по Чеченській республіці вже виїхали в зони напруженості. Ми зробимо все, щоб зберегти єдність Росії і захистити її державність! Заколот повинен бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові!"- підкреслив Рамзан Кадиров.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник бандформування ПВК Вагнер Євген Пригожин увечері 23 червня заявив, що кадрові окупанти Міноборони РФ завдали удару по тилах вагнерівців. Він оголосив, що угруповання Вагнер в 25 тисяч військ йде на Москву.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль Ростов-на-Дону. Бойовики контролюють там всі військові об'єкти. Пригожин сказав, що за ніч збито 3 вертольоти військ РФ, які намагалися завдати ударів по бойовиках.

Ймовірно, Вагнер взяв і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив захоплення вагнерівцями територій і те, що вони йдуть на Москву.

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