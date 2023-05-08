Кабаєва націлилася на топ-посаду у РФ: екс-депутат Держдуми розкрила деталі

Аліна Кабаєва вже отримала від Володимира Путіна резиденцію на Валдаї за народження дітей, розповіла Марія Максакова.

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З'явилися нові деталі відносин Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої / скріншот

Співмешканка диктатора РФ Володимира Путіна Аліна Кабаєва може планувати зайняти посаду голови Ради Федерацій.

Про це можна судити по її зустрічах з нинішньою главою СФ Валентиною Матвієнко, розповіла оперна співачка Марія Максакова, яка раніше була депутатом Держдуми.

Вона розповіла про те, що під час зустрічей з Матвієнко Кабаєва спеціально одягає обручку, натякаючи на свої особливі стосунки з Путіним. Тим самим вона "нервує" главу СФ і натякає, що в особистому житті вона отримала інший, більш високий статус, який наближає її до посади спікера Ради Федерації.

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Водночас Максакова розповіла про те, що практично щорічно Кабаєва народжує Путіну дітей, що використовується для певних секретних цілей. За її словами, діти, можливо, потрібні російському диктатору як джерело стовбурових клітин для експериментальних препаратів, зокрема онкологічних. Співрозмовниця не виключила, що діти-хлопчики продовжують Путіну життя.

Водночас самі діти диктатору не потрібні, адже він їх ретельно приховує. Максакова додала, що Кабаєва вже отримала від Путіна резиденцію на Валдаї за народження дітей.

Нагадаємо, офіцер Федеральної служби охорони РФ Гліб Каракулов, який був інженером в управлінні президентського зв'язку, повідомив про те, що Путін вважає за краще переміщатися між своїми резиденціями на спеціальному бронепоїзді. При цьому на Валдаї він буває найчастіше.

Ймовірно, саме там у нього "сімейне гніздо" з колишньою гімнасткою Аліною Кабаєвою. За словами Каракулова, про спільне життя Путіна з Кабаєвою знають всі офіцери, які охороняють президента РФ.

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

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