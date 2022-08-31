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"Підтримує війну в Україні": росіянці відмовили в оренді житла в Грузії після відповіді на питання

31 серпня 2022, 11:36

Росіянка хотіла орендувати житло в Батумі, але не захотіла відповідати на запитання про те, як вона ставить до війни РФ проти України

аренда жилья, Батуми, российские туристы
Росіянці відмовили в оренді житла в Батумі після відповіді на запитання про війну в Україні / Колаж фото Reuters, Вікіпедія, prostonata.livejournal.com

Росіянка хотіла відпочити у Батумі в Грузії та спробувала забронювати житло через Booking.com. Однак їй постійно відмовляли власники квартир після того, як чули відповідь на запитання про війну проти України. Збентежена громадянка РФ розповіла про інцидент на ресурсі TourDom.

Наталія розповіла, що власниця однієї з квартир попередила про ануляцію броні через відсутність оплати. Тоді жінка написала їй в одному з месенджерів та повідомила, що не може оплатити через те, що нині заблокована можливість оплати з російської банківської картки. Вона запропонувала розрахуватись при заїзді.

Власниця квартири вирішила спитати у росіянки, як вона ставиться до війни, яку розв'язала Росія проти України. Однак громадянка країни-агресорки так і не дала адекватну відповідь:

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- Наталіє, що ви думаєте про російське вторгнення в Україну?

- Ви здаєте апартаменти чи збираєте відповіді на запитання????

- Як багато знаків запитання) Ми не приймаємо людей, які підтримують російський тероризм в Україні.

переписка
Росіянці відмовили в оренді житла в Батумі після відповіді на запитання про війну в Україні / Скріншот
переписка
Росіянці відмовили в оренді житла в Батумі після відповіді на запитання про війну в Україні / Скріншот

Після цього власниця квартири скасувала бронювання. Інші власники відмовляли росіянці через ту ж причину.

Громадянка РФ стверджує, що змогла забронювати житло лише з четвертого разу.

Нагадаємо, раніше жінка з країни-агресора, Росії, говорила що терпіла нестерпну "русофобію" від персоналу в турецькому готелі Fame Residence Goynuk в місті Кемер.

"Ламаною російською мовою він став кричати на мене, махав рукою, щоб я "пішла геть". І постійно повторював: "та хто ти така!". У Туреччині була раз 100! Останні роки взагалі подорожували з чоловіком на машині самостійно по різних куточках країни. Завжди було прекрасне ставлення до нас. Цього разу теж готель вибирала дуже довго, читала відгуки, вивчала фото. В результаті огидне ставлення персоналу!"- обурювалася туристка з країни-агресора.

До того росіянку Оксану Маряхіну за вигукування гасла " Слава Росії!" перед українцями в Греції жорстоко побили на пляжі.

"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарив мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила вона.

Інші новини:

війна в Україні Батумі російське вторгнення російські туристи
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