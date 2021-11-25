Били і морили голодом: 6-річний хлопчик помер страшною смертю через батька і мачуху

Дитину побили до смерті / New York Post

В Англії рідний батько та мачуха замучили досмерті шестирічного хлопчика.

Як пише New York Post, дитину не годували, не переодягали і годинами ізолювали в окремій кімнаті, змушуючи спати прямо на підлозі.

Жінка записувала муки дитини на камеру, де на кількох відео чутно, як хлопчик плаче від болю, повторюючи, що його ніхто не любить.

Як відомо, 29-річний Томас Хьюз і 32-річна Емма Тастін звинувачуються у вбивстві шестирічного Артура Лабінджо-Хьюза. Дитина, за словами правоохоронців, отримала черепно-мозкову травму, не сумісну з життям.

Як повідомляється, перед смертю хлопчик піддавався постійній жорстокості і тортурам з боку батьків.

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Емма Тастін, мачуха дитини, місяцями катувала маленького Артура. Жінка разом з рідним татом хлопчика змушували його спати на підлозі прямо посеред коридору. Пара часто ізолювала дитину до 14 годин на добу, морила голодом і днями не переодягала.

Так, на відео з камер спостереження, знятому всього за кілька годин до смерті дитини, видно, як маленький Артур прокидається і намагається вибратися з ковдри і встати. Він настільки виснажений, що ледь стоїть на ногах. Хлопчик намагається чи то взяти з собою ковдру, чи то скласти її, але йому не вистачає сил - дитина просто валиться з ніг. У поліції кажуть, що Артур зображений на відео в комбінезоні, який йому не переодягали п'ять днів до того моменту.

На інших відео чутно, як хлопчик плаче: "Мене ніхто не буде годувати". Правоохоронці також вилучили відео, де видно, як дитина ридає від насильства, злякано повторюючи: "Тато викине мене у вікно". Хлопчик болісно кричить: "Мене ніхто не любить".

Повідомляється, що 16 червня мачуха Тастін забила Артура до смерті. Після цього жінка 13 хвилин чекала і тільки тоді зателефонувала в екстрену службу порятунку. Вона сказала, що дитина "трохи дихає" після того, як нібито вдарився головою об підлогу.

Медики прибули на місце трагедії і виявили Артура, який лежав на спині блідий і з синіми губами.

Маленький Артур помер у лікарні наступного дня. Причиною смерті вказана "травма голови, заподіяна йому дорослою людиною". Як повідомляється, його неодноразово били головою об тверду поверхню. Лікарі зазначають, що окрім фізичного насильства, дитину постійно катували психологічно.

Лікар виявив, що в організмі хлопчика було більше шести ложок солі – це найвищий рівень, який коли-небудь бачив медик.

Артур був з ніг до голови покритий синцями. Лікарі нарахували близько 130 гематом на голові, руках, ногах, ступнях і тулубі, а також на шкірі голови, обличчі і шиї. Було очевидно, що над дитиною знущалися.

Батько хлопчика Томас Хьюз не визнає свою провину у вбивстві, проте зізнається в безвідповідальності.

"Попереду довгий шлях, але я сам у цьому винен. Не хочу, щоб інші люди страждали через моє невігластво, мою зневагу", - сказав батько Артура.

За три місяці до жахливої трагедії Томас Хьюз з дитиною переїхали в будинок Емми Тастін, яка стала мачухою дитини і співучасником насильства. До того чоловіка з сином поважали і відгукувалися про сім'ю досить добре.

Опіку над дитиною отримав батько хлопчика після того, як 26-річну матір Артура Олівію Лабінджо-Хелкроу засудили до 18 років ув'язнення за те, що вона ножем зарізала свого хлопця.

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Як повідомляється, бабуся дитини неодноразово посилала фото синців дитини в соціальні служби і поліцію, проте ніяких реакцій звідти не послідувало. Мовляв, небезпеки немає.

Нагадаємо, в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

Також раніше в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.