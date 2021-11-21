Алкоголізм і небезпечне захворювання: чому щеплений від COVID-19 Гаркалін помер страшною смертю

Валерій Гаркалін / Мосфільм

Російський актор Валерій Гаркалін, який помер від коронавірусу, страждав серцевою недостатністю. Крім того, актор зловживав і алкоголем.

Як заявив лікар-пульмонолог Сергій Пурясев, це і стало причиною його смерті від COVID-19, незважаючи на вакцинацію.

"Те, що у нього не було антитіл, підтверджує, що у людей з серцевими захворюваннями, які до того ж вживають алкоголь, розвивається імунодепресія. Порушуються метаболічні процеси, організм не може боротися і дати адекватну відповідь на щеплення", - пояснює медик, передає Експрес-газета.

Лікар каже, що сукупність цих факторів призводить до неправильної реакції імунітету.

На думку фахівця, подібна реакція є вкрай рідкісним випадком і свідчить про вкрай серйозне виснаження організму. Крім того, Гаркалін і сам зробив помилку, продовжуючи працювати на знос і відмовляючись змінювати своє життя у зв'язку з епідемією.

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"Якщо ми подивимося статистику, то побачимо, що антитіла не з'являються в 0,01% або навіть 0,001% випадків. Деякі думають, що вакцинувалися і тепер можуть кидатися у вир з головою. А у Гаркаліна, крім хронічних хвороб, була ще й група ризику за віком. Робота артиста - це екстремальний по навантаженню варіант навіть для 25-річної людини: стреси, ненормований робочий день, величезна кількість контактів, весь час на межі можливостей. Актор продовжував працювати і зовсім не беріг себе", - каже Пурясев.

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Нагадаємо, у 2019 році сім'ю Валерія Гаркаліна спіткало величезне горе. На 57 - му році життя померла його дружина Катерина. Смерть 56-річної Катерини Вікторівни стала справжнім ударом для рідних і близьких.

Катерина Гаркаліна рідко скаржилася на проблеми зі здоров'ям і її відхід з життя став шоком для багатьох. До останніх днів свого життя Катерина Вікторівна очолювала відділ екскурсійно-масової роботи в Центральному театрі ляльок ім. С. В. Образцова.

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