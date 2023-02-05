Винищувачі Україні та відправка військ на війну з РФ: Боррель пояснив позицію Євросоюзу

Україні треба надавати допомогу будь-якими можливими способами, сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю французьким журналістам.

У Європі наразі не обговорюють питання постачань Україні винищувачів - Боррель / Колаж Вікіпедія, УНІАН

На Заході наразі не розглядають можливість постачань Україні винищувачів. Європа налаштована серйозно допомагати Києву, проте відправляти свої війська для війни з агресором Росією країни не будуть. Про це заявив верховний представник Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

В інтерв'ю El Pais він розповів про те, що наразі західний світ не розглядає можливість постачань Україні бойових літаків.

"Подивимося, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному", - зазначив Боррель.

Крім того, за його словами, країни ЄС налаштовані старанно допомагати українській державі у відбитті російської військової агресії, але не будуть відправляти свої війська на допомогу Києву.

"Ми б вступили у війну, якби ввели війська – але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", - підкреслив Жозеп Боррель.

Винищувачі F-16 для України

Журналісти CNN раніше опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Сполучені Штати не збираються блокувати можливі рішення інших країн щодо постачання Україні винищувачів F-16.

Однак Вашингтон, судячи з усього, сам відправляти Києву бойові літаки поки не збирається.

У Politico відзначали, що в Пентагоні обурилися словами президента Джо Байдена, який раніше не підтримав передачу F-16 Україні. В американському військовому відомстві припустили постачання бойових літаків Києву.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню сказав, що Париж готовий обговорювати з Києвом питання передачі Україні винищувачів F-16. Жодних "табу" щодо цієї ситуації немає. Втім, на офіційному рівні українська влада ще не зверталася до Парижа з такою ініціативою.

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