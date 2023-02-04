Новий наступ армії РФ: під загрозою два регіони і два великих міста – експерт

Окупований нині Мелітополь Запорізької області може стати ключовою точкою цієї війни, зазначає Денисенко.

У разі нового наступу РФ під загрозою опиняться два регіони і два великих міста, вважає експерт/ Міноборони РФ, УНІАН

У разі нового масштабного наступу російських окупантів в Україні, який готує російський диктатор Володимир Путін, під найбільшою загрозою опиняться Донецька та Луганська області. також диктатор РФ може наказати загарбникам наступати або на місто Запоріжжя, або на Павлоград.

Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в інтерв’ю ТСН.ua. Він зазначає, що наступ з території Білорусі зараз найменш ймовірний.

"Якщо ми виходимо з логічних речей, то в цьому випадку, більше всього, північний напрямок зі сторони Білорусі найменш вірогідний. Їм потрібно щось робити на Донбасі. Вся соціологія говорить, що одна із причин, яку росіяни собі уже придумали і яка є для них важливою, "ми захищаємо народ Донбасу. Сам по собі Донбас Путіну не потрібен, але в силу того, що він сам себе загнав у пастку, він буде змушений воювати там", – зазначає експерт.

Другим напрямком наступу окупантів може стати або Запорізька, або Дніпропетровська область.

"Другий напрямок – це, безумовно, або Запоріжжя, або Павлоград. У цю сторону, інших варіантів я не бачу. З моєї точки зору, ключова точка цієї війни – це Мелітополь", – каже експерт.

Загроза нового масштабного наступу Росії

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначає, що за найбільш песимістичним сценарієм загарбники можуть атакувати відразу з 3-4 напрямків. При цьому він звернув увагу на те, що після майже року війни РФ має мобілізовану армію, в якій вибито командирську ланку.

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький висловив думку, що під час запланованого нового наступу, який може відбутися у березні або квітні 2023 року, Путін знову кине свою армію на штурм Києва. Сам наступ може відбуватися з двох-трьох напрямків, вважає польський прем’єр.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що Путін дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Уже фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України. Підконтрольна Білорусь використовується для підготовки мобілізованих, у ворога немає сил і засобів для того, щоб наступати з північного напрямку.

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