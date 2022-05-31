Великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство - Драгі

Багато старших ЄС проти статусу кандидата на вступ для України / Reuters

Майже всі великі країни-учасниці Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Як підкреслив він в ході прес-конференції за підсумками саміту лідерів ЄС, до числа цих країн не відноситься Італія, повідомляє tgcom24.

"Тільки ми за статус кандидата в ЄС для Києва. Проти статусу кандидата для України в ЄС заперечують майже всі великі країни. Я б сказав все, крім Італії", - зазначив він.

Прем'єр Італії переконаний в тому, що Україна повинна отримати дорожню карту вступу до Європейського Союзу.

"Представити швидкий шлях для вступу України потрібно. І мені здається, що Єврокомісія також згодна з цією точкою зору", - додав Драгі.

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Нагадаємо, що заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року.

Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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