Великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство - Драгі

Україна повинна отримати дорожню карту вступу до Європейського Союзу, впевнений прем'єр Італії.
Майже всі великі країни-учасниці Європейського Союзу виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС, заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.
Як підкреслив він в ході прес-конференції за підсумками саміту лідерів ЄС, до числа цих країн не відноситься Італія, повідомляє tgcom24.
"Тільки ми за статус кандидата в ЄС для Києва. Проти статусу кандидата для України в ЄС заперечують майже всі великі країни. Я б сказав все, крім Італії", - зазначив він.
Прем'єр Італії переконаний в тому, що Україна повинна отримати дорожню карту вступу до Європейського Союзу.
"Представити швидкий шлях для вступу України потрібно. І мені здається, що Єврокомісія також згодна з цією точкою зору", - додав Драгі.
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Нагадаємо, що заявку на вступ до Євросоюзу президент України Володимир Зеленський підписав 28 Лютого 2022 року.
Зараз вона знаходиться на розгляді. Україну очікує присвоєння статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
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