Злякалися 'безпілотників від ЗСУ': у Москві дві жінки побачили зірки і викликали поліцію

У столиці країни-окупанта Росії Москві дві місцеві мешканки подивилися у небо, де їм привиділися нібито безпілотники. На, мовляв, "місце події" прибув патруль, який подивився в небо і нічого крім зірок там не виявив. Яскраво мерехтливі зірки москвички переплутали з БПЛА.
Як повідомляє агентство Москва, в суботу ввечері, 28 квітня, на лінію 02 московської поліції з різницею в 5 хвилин надійшли сигнали з вулиці Авіамоторної про те, що дві жінки помітили в небі дві яскраві крапки, які їм здалися схожими на безпілотники.
Патрульна поліція країни-окупанта прибула на місце "подій". З'ясувалося, що ніяких дронів в небі не було – москвички переплутали зірки з безпілотниками.
Судячи з усього, в Москві зростає паніка і місцеві жителі все більше починають боятися "безпілотників ЗСУ".
У Москві знову помітили "НЛО"
У неділю, 30 квітня, в небі над Москвою, в елітному бізнес-районі Москва-Сіті, помітили невідомий літальний об'єкт.
Непізнаний літальний об'єкт над Москвою
Парад 9 травня у Росії
У низціі областей агресора Росії вирішили скасувати парад 9 травня. У Білгородській області, яка межує з Україною і звідки окупанти РФ обстрілюють українські міста, не проводитимуть захід, оскільки побоюються удару ЗСУ по військовій техніці та армії окупантів. У Курській області ухвалили аналогічне рішення.
В окупованому Криму фейкова "влада" також не проводитиме парад 9 травня "з міркувань безпеки".
У Москві парад вирішили провести. З іноземних гостей до столиці держави-окупанта приїде тільки президент Киргизстану Садир Жапаров.
Також стало відомо, що у Москві створили "патрулі" з бюджетників, які до 9 травня включно будуть, мовляв, спостерігати за можливою появою в небі невпізнаних літальних об'єктів і перевіряти горища, щоб нібито "виявляти підозрілих і неблагонадійних особистостей".
Війна Росії проти України: