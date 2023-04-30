Злякалися 'безпілотників від ЗСУ': у Москві дві жінки побачили зірки і викликали поліцію

Тим часом у столиці країни-агресора Російської Федерації Москві очевидці зафіксували невідомий літальний об'єкт, що пролітав над районом Москва-сіті.

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Дві зірки в небі здалися москвичкам безпілотниками / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

У столиці країни-окупанта Росії Москві дві місцеві мешканки подивилися у небо, де їм привиділися нібито безпілотники. На, мовляв, "місце події" прибув патруль, який подивився в небо і нічого крім зірок там не виявив. Яскраво мерехтливі зірки москвички переплутали з БПЛА.

Як повідомляє агентство Москва, в суботу ввечері, 28 квітня, на лінію 02 московської поліції з різницею в 5 хвилин надійшли сигнали з вулиці Авіамоторної про те, що дві жінки помітили в небі дві яскраві крапки, які їм здалися схожими на безпілотники.

Патрульна поліція країни-окупанта прибула на місце "подій". З'ясувалося, що ніяких дронів в небі не було – москвички переплутали зірки з безпілотниками.

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Судячи з усього, в Москві зростає паніка і місцеві жителі все більше починають боятися "безпілотників ЗСУ".

У Москві знову помітили "НЛО"

У неділю, 30 квітня, в небі над Москвою, в елітному бізнес-районі Москва-Сіті, помітили невідомий літальний об'єкт.

Непізнаний літальний об'єкт над Москвою

"НЛО" над центром Москви / скріншот Telegram-канал Mash

Парад 9 травня у Росії

У низціі областей агресора Росії вирішили скасувати парад 9 травня. У Білгородській області, яка межує з Україною і звідки окупанти РФ обстрілюють українські міста, не проводитимуть захід, оскільки побоюються удару ЗСУ по військовій техніці та армії окупантів. У Курській області ухвалили аналогічне рішення.

В окупованому Криму фейкова "влада" також не проводитиме парад 9 травня "з міркувань безпеки".

У Москві парад вирішили провести. З іноземних гостей до столиці держави-окупанта приїде тільки президент Киргизстану Садир Жапаров.

Також стало відомо, що у Москві створили "патрулі" з бюджетників, які до 9 травня включно будуть, мовляв, спостерігати за можливою появою в небі невпізнаних літальних об'єктів і перевіряти горища, щоб нібито "виявляти підозрілих і неблагонадійних особистостей".

Війна Росії проти України: