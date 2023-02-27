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Жорстоко знущалися над мирними людьми: в Україні затримали очільників окупантської катівні в Херсоні

27 лютого 2023, 18:49
Українські правоохоронці затримали 4 колаборантів та зрадників, які брали участь у катуванні херсонців.

пытали людей в Херсоне
В Україні затримали колаборантів, які катували мирних людей у Херсоні / Колаж фото СБУ

Після звільнення Херсону від російських окупантів було виявлено страшну катівню, де росіяни разом із зрадниками та колаборантами знущалися з мирних людей. Українські правоохоронці викрили 4 злочинців та затримали очільника російської катівні. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці також затримали ексзаступника начальника місцевої виправної колонії. Він добровільно перейшов на бік ворога, коли окупанти зайшли у місто. Він навіть увійшов до керівного складу окупантського "управління служби виконання покарань у Херсонській області".

відео дня

"Перебуваючи на "посаді" він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в’язниці. У застінках до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури і погрози вбивства. Таким чином загарбники намагались виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Також були затримані:

  • очільник "відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення" колишньої російської тюрми (відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу);
  • співробітник "відділу охорони колонії" (раніше працював у Херсонському СІЗО);
  • колаборант, який брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів.

Усіх їх підозрюють у "Державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану", а також у "Колабораційній діяльності". Трьом зловмисникам повідомили про підозру.

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти увірвалися в будинок місцевого жителя. Вони шукали зброю та документи на житло. Окупанти катували чоловіка праскою, стріляли прямо над його головою, а потім жорстоко повісили. Рідним чоловіка довелося закопувати тіло на подвір'ї, бо окупанти не дозволили ховати на кладовищі.

У Скадовську окупанти привселюдно повісили місцеву медсестру через те, що вона сказала "Скадовськ - це Україна". Жінко повісили біля будівлі суду. Її чоловіка катували, у нього була зламана рука і були сліди побиття.

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