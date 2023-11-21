США попереджають: Іран готується відправити Росії "балістику" - WSJ

США побоюються, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для війни проти України, розповіли у вівторок в коментарі The Wall Street Journal офіційні особи США.
За словами американських чиновників, Іран вже надав Росії озброєні безпілотники, керовані авіабомби і артилерійські снаряди.
Однак стурбованість США тим, що військова співпраця між країнами може ще більше розширитися, зросла, коли Іран продемонстрував свої ракети Ababil і Fateh-110 міністру оборони Росії Сергію Шойгу під час його візиту в Тегеран у вересні.
"Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання проти України", - заявив представник Ради національної безпеки США.
Іран допомагає Росії
Вторгнення Росії в Україну змусило Кремль шукати нових постачальників зброї. До них, зокрема, входить Північна Корея, яка постачає Москві артилерійські снаряди.
Але Іран стає все важливішим постачальником і також отримав вигоду від цих відносин. Росія допомагає Ірану покращити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану у сфері ракетобудування, протиповітряної оборони і військової електроніки.
Наприклад, Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, зокрема радари й ударні вертольоти.
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