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США попереджають: Іран готується відправити Росії "балістику" - WSJ

Яна Ставська
21 листопада 2023, 21:30
Іран вже постачає Росії БПЛА, керовані авіабомби і артснаряди.
Іранські ракети Fateh - 110 і Zolfaghar
Іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar можуть незабаром опинитися в руках росіян / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот з відео

США побоюються, що Іран готується надати Росії сучасні балістичні ракети малої дальності для війни проти України, розповіли у вівторок в коментарі The Wall Street Journal офіційні особи США.

За словами американських чиновників, Іран вже надав Росії озброєні безпілотники, керовані авіабомби і артилерійські снаряди.

Однак стурбованість США тим, що військова співпраця між країнами може ще більше розширитися, зросла, коли Іран продемонстрував свої ракети Ababil і Fateh-110 міністру оборони Росії Сергію Шойгу під час його візиту в Тегеран у вересні.

відео дня

"Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання проти України", - заявив представник Ради національної безпеки США.

Іран допомагає Росії

Вторгнення Росії в Україну змусило Кремль шукати нових постачальників зброї. До них, зокрема, входить Північна Корея, яка постачає Москві артилерійські снаряди.

Але Іран стає все важливішим постачальником і також отримав вигоду від цих відносин. Росія допомагає Ірану покращити його можливості зі збору супутникових даних і пропонує допомогу Тегерану у сфері ракетобудування, протиповітряної оборони і військової електроніки.

Наприклад, Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35. Також країна хоче закупити іншу військову техніку, зокрема радари й ударні вертольоти.

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