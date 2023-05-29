"Інвестиції в знищення росіян": сенатор США відповів на істерику Медведєва

Дмитру Медведєву і Володимиру Путіну плювати на російських солдатів, впевнений Ліндсі Грем.

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Ліндсі Грем відповів на істерику Дмитра Медведєва / Facebook / LindseyGrahamSC, УНІАН

Стали відомі подробиці ситуації навколо заяви сенатора Ліндсі Грема на зустрічі з Володимиром Зеленським, коли американський політик заявив про "кращу витрату грошей США".

Відзначимо, що на повному відео, яке опинилося в розпорядженні Reuters, Грем говорить про "кращу витрату грошей" в контексті згадки допомоги США Україні.

При цьому після його фрази про "вмираючих росіян" послідувала відповідь Зеленського: "Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їх території".

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"У початкових витягах з розмови, опублікованих Офісом Зеленського, не було ясно, що ці два зауваження були зроблені в різних частинах розмови", — пише агентство.

Разом з тим сам Грем в коментарі Reuters відповів на істерику, яка послідувала з РФ після його заяв.

Зазначимо, що заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав 67-річного республіканця Грема "старим дурнем".

Американський сенатор підкреслив, що "як завжди, російська пропагандистська машина наполегливо працює".

За словами Грема, він сказав Зеленському, що Україна взяла на озброєння американську мантру "Живи вільно або помри". "Це була хороша інвестиція Сполучених Штатів, щоб допомогти звільнити Україну від російських військових злочинців", – зазначив сенатор.

"Пане Медведєв, якщо ви хочете, щоб росіяни перестали вмирати в Україні, виведіть війська. Зупиніть вторгнення. Зупиніть військові злочини. Правда в тому, що вам і (президенту Володимиру) Путіну плювати на російських солдатів", – додав Грем.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви Грема на підтримку України.

Найкраща інвестиція сьогодні - це інвестиція в перемогу України у війні. Вона, зі свого боку, гарантує обнулення репутації Росії, написав він у Twitter.

"Дійсно, найкраща сьогодні інвестиція в безпеку - це інвестиція в повну і беззастережну перемогу України. Як символ того, що демократії набагато сильніше агресивного авторитарного мракобісся", — пише Подоляк.

Раніше повідомлялося про те, що ізраїльська модель безпеки може бути прийнята за основу при вирішенні питання надання гарантій Україні, яка постраждала внаслідок агресії РФ.

При цьому головним гарантом безпеки для України можуть стати США.

Підкреслюється, що такий варіант забезпечення безпеки України підтримує президент Польщі Анджей Дуда і ряд неназваних західних чиновників.

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