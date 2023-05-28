"Знищення росіян – найкраща інвестиція": у Путіна істерять після заяви Грема

Кращий спосіб захистити світовий порядок - зробити так, щоб Володимир Путін програв, вважає Ліндсі Грем.

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У Кремлі істерять після зустрічі Володимира Зеленського з Ліндсі Гремом / president.gov.ua, УНІАН

Сенатор США Ліндсі Грем (Республіканська партія), який нещодавно відвідав Київ втретє з початку повномасштабного вторгнення РФ, висловив упевненість у перемозі України в війні з РФ.

При цьому він заявив про необхідність якомога швидше надати Україні далекобійні ракети ATACMs і касетні боєприпаси. Таку думку він висловив на брифінгу у Києві. Він упевнений, що союзники повинні надати Україні F-16.

Також він висловив упевненість, що "Путін не зупиниться на Україні, якщо українці його не зупинять".

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"Найкращий спосіб захистити світовий порядок - зробити так, щоб Путін програв", — додав сенатор.

Він підкреслив, що хоче переконатися, що надане США озброєння допоможе зробити контрнаступ ЗСУ більш успішним.

За словами Грема, "це може бути не магічна зброя, але комбінація зброї робить магію".

"Це мій третій візит. Перший раз, коли я приїхав - захоплювався бажанням українців боротися. Другий раз, коли я приїхав - я був вражений тим, як швидко вони навчаються. Після третього візиту я їду з переконанням, що вони можуть перемогти", — заявив сенатор.

Він додав, що Україна безумовно переможе у війні і стане членом НАТО і ЄС.

Заява Грема про "кращу інвестицію США"

Зазначимо, що під час зустрічі з Гремом президент Володимир Зеленський подякував США за підтримку та військову допомогу. Відео опубліковано на сторінці Зеленського в Telegram.

Зокрема, між співрозмовниками відбувся діалог:

Зеленський: Free or die;

Грем: Free or die;

Зеленський: Now we are free. And we will be;

Грем: Yes. And Russians are dying.

Після цього Грем додає, що це найкращі гроші, які США коли-небудь витрачали.

Як зазначає Meduza, між фразами Грема можна помітити монтажну склейку. При цьому важко розібрати, чи дійсно сенатор говорив про смерть росіян. За іншою версією, наприклад, він сказав "Russians are down", що перекладається як "Росіяни в мінусі".

Зустріч Володимира Зеленського з Ліндсі Гремом / president.gov.ua

Коментар Офісу президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви Грема на підтримку України.

Найкраща інвестиція сьогодні - це інвестиція в перемогу України у війні. Вона, зі свого боку, гарантує обнулення репутації Росії, написав він у Twitter.

"Дійсно, найкраща сьогодні інвестиція в безпеку - це інвестиція в повну і беззастережну перемогу України. Як символ того, що демократії набагато сильніше агресивного авторитарного мракобісся", — пише Подоляк.

За словами радника глави Офісу президента, перемога України гарантуватиме остаточне обнулення репутації Росії та інших міфів про ВПК, економіку, історію та "другу армію світу" країни окупанта.

Більш того, це також вплине на викорінення російської корупційної політики на глобальному ринку і повернення міжнародного права в глобальний світ.

"Менше" російських понтів" — більше стабільності, передбачуваності і комфортності у світі", — додав Подоляк.

Михайло Подоляк прокоментував заяву Ліндсі Грема / скріншот

У РФ істерика після заяви Грема

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у відповідь на слова сенатора США Ліндсі Грема про "вдалу витрату" грошей Сполучених Штатів на знищення окупантів РФ запропонував йому згадати "сумну долю" американських політиків.

"Марно він так. У його улюбленій Америці регулярно вбивають не тільки звичайних людей, а й витрачають брудні гроші на вбивства сенаторів", - написав Медведєв у своєму Telegram.

Як приклад Медведєв навів сенатора Роберта Кеннеді, молодшого брата 35-го президента США Джона Кеннеді. 5 червня 1968 року він був смертельно поранений в готелі "Амбасадор" в Лос-Анджелесі, де проводив зустріч в ході передвиборної президентської кампанії.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав ганьбою для США мати таких сенаторів. Офіційний представник МЗС Марія Захарова, коментуючи висловлювання Грема, заявила, що американські компанії продовжували працювати в нацистській Німеччині. "Сенатору Грему є з чим порівнювати. Одна з їхніх інвестицій призвела до Другої світової війни та Голокосту", — написала вона у своєму Telegram.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

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