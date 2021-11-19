Ілон Маск провів робочу нараду разом з молодшим сином: зворушливі кадри

Ілон Маск показав молодшого сина / Reuters

Засновник компаній SpaceX, Tesla і найбагатша людина в світ Ілон Маск приєднався до робочої наради з експертами Національної академії наук, інженерії та медицини разом зі своїм шостим сином X Æ A-12.

Він тримав на колінах свого маленького сина, якого вдома називають скороченим ім'ям екс.

"Машина (Car)", — сказав півторарічний хлопчик, коли в кадрі показали процес перевезення ракети Starship, розроблюваної для пілотованих місій на місяць і Марс. "Ні, це ракета на великій машині", — відповів йому Маск.

Ілон Маск з сином / скріншот з відео

Після першого вступного відео хлопчик кілька разів привітався з іншими учасниками відеодзвінка і помахав їм руками. Через деякий час після початку конференції, двері в кімнату, де сидів Маск, відкрилася і малюка забрали. Екс був цим дуже незадоволений і розплакався.

Зазначимо, що у 50-річного Маска є ще п'ятеро синів від першої дружини — канадської письменниці Джастін Вілсон. Їх первісток Невада Олександр помер у 2002 році у віці 10 тижнів. Після цього пара за допомогою ЕКО зачала двійню, а потім трійню. Ксав'є і Гріффіну зараз 17 років, а Каю, Саксону і Даміану — 15. Всього Ілон був офіційно одружений тричі - в тому числі два рази на англійській актрисі Таллулі Райлі, від якої у нього немає дітей.

Читайте також: