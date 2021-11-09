Міжнародний ексклюзив у Сніданку з 1+1: мама Ілона Маска розповіла, як часто бачиться з сином

Мей Маск і журналістка 1 + 1 Катя Король / instagram.com/mayemusk

Вона - жінка, яка виховала трьох успішних людей, один з яких – найбагатша людина світу Ілон Маск. Модель, письменниця та дипломований нутріціолог Мей Маск дала ексклюзивне інтерв’ю для Сніданку з 1+1 та розповіла, як наважилась розповісти про особисте у власній книзі та чи часто бачить своїх онуків, яких у неї 12!

Журналістка 1+1 Катя Король зустрілась з Мей Маск після закритої презентації її автобіографічної книги Жінка, яка має план у Києві. Її книга про те, як досягнути успіху та здійснити усі потаємні мрії. Наразі її діти - успішні і багаті, проте у дитинстві вона не завжди була з ними поруч. Говорить, що саме так вони стали незалежними. Їй важливо було, щоб вони не гнались за успіхом, а займались улюбленою справою.

"Я хотіла, щоб їм подобалося те, що вони роблять! До прикладу, молодший син навчався в бізнес-сфері, працював із Ілоном, але йому подобалася кулінарія. І він готував для нас з 12 років. І він відкрив власні ресторани. Свої бізнес-навички він використав у ресторанній сфері. Тобто, ви можете навчатися одному, а реалізувати себе зовсім в іншому", - зазначила Мей Маск.

У ексклюзивному інтерв’ю для 1+1 письменниця зізналась, що написати автобіографію Мей підштовхнув її агент, а діти – тільки підтримали, оскільки її історія може спонукати інших жінок не здаватись та йти шляхом. Проте, були і теми, якими Маск було складно ділитися.

"Було складно писати про своє заміжжя. Навіть мої рідні сказали – чому ти так довго про це мовчала? Ми б тобі допомогли! А я не хотіла, щоб інші люди несли відповідальність за той вибір, який я зробила", - поділилась письменниця.

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Щодо майбутніх книг, то жінка говорить: їй є про що ще розказати. Не виключає, що це може бути книга про нутріціологію або про дитинство, яке у письменниці було нелегким. Вона особисто знає, як це жити бідно та митися три тижні однією склянкою води.

У Києві Мейм Маск презентувала книгу Жінка, яка має план / instagram.com/mayemusk

Через занятість жінка дуже рідко бачиться з дітьми, а якщо проводить з ними час – то бачиться одразу з усіма. Маск особисто літає до усіх дітей і онуків, планує зустрітись з ними вже на День подяки (25 листопада – ред.). Через постійну зайнятість вони доволі дивно для звичайних людей проводять спільно час. Можуть навіть сидіти сімейним колом та читати робочі контракти.

Мей Маск вже передчуває зустріч зі своїми численними нащадками / instagram.com/mayemusk

Розширене інтерв'ю мами Ілона Маска Мей Маск дивіться в програмі ЖВЛ 22 листопада.