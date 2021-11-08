УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Мама Ілона Маска вийшла на публіку в розкішній сукні від української дизайнерки

8 листопада 2021, 09:38

73-річна Мей Маск одягла білу сукню із синьою вишивкою від дизайнерки Юлії Магдич на світський захід у Досі.

Мей Маск
Мей Маск вийшла на публіку в сукні від українського дизайнера / Фото instagram.com/yuliya_magdych

73-річна мати американського мільярдера, винахідника і глави компанії Tesla Ілона Маска з'явилась на публіці в сукні з вишивкою від української дизайнерки Юлії Магдич.

Мей Маск прийшла в ефектному образі на світський захід в Досі (Катар). Фото опублікувала сама дизайнерка сукні Юлія Магдич в Instagram.

Біла сукня прикрашена синім бісером. Свій розкішний образ Мей Маск доповнила позолоченими масивними сережками, червоною сумочкою з металевими вставками і срібними босоніжками.

Мей Макс
Мей Макс 50 років працювала моделлю / Фото instagram.com/yuliya_magdych
Мей Маск
Мей Маск у сукні від Юлії Магдич / Фото instagram.com/yuliya_magdych

Мей Маск впродовж 50 років працювала моделлю, з'являлася на обкладинках відомих журналів, включаючи Time. Мати трьох дітей: синів Ілона Маска, Кімбала Маска і дочки Тоскі Маск.

Юлія Магдич народилася в 1985 році у Львові. Власний бренд вишитих суконь дівчина представила в 2013 році, з того часу вони полюбилися модницям по всьому світу. Середня вартість суконь від Yuliya Magdych становить 15-20 тисяч гривень.

Реклама

Як повідомляв Главред, у вересні стало відомо, що Ілон Маск знову вільний - він і канадська співачка Клер Буше, більш відома під псевдонімом Граймс, розлучилися. У них є спільна дитина. Разом вони були три роки.

Читайте також:

viber
Ілон Маск новини шоу бізнесу новини України та світу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Повний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей деньПовний місяць і місячне затемнення в листопаді 2021: яку небезпеку таїть в собі цей день Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилокНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилок Наймодніші шарфи зима 2022: вони теплі-теплі, немов мамині рукиНаймодніші шарфи зима 2022: вони теплі-теплі, немов мамині руки Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійнихКоли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних Росія готується до вторгнення: Байден послав до Москви "гінця" через війська біля кордонів УкраїниРосія готується до вторгнення: Байден послав до Москви "гінця" через війська біля кордонів України
11:00

Довідки про ПЛР-тест та одужання від коронавірусу: у Мінцифрі попередили українців

10:58

Нова атака коронавірусу: в Україні розширили "червону" зонуВідео

10:50

Чи можна перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком: у ПФУ дали відповідь

10:31

Відмовили в госпіталізації та кисневому концентраторі: в Одесі страшною смертю померла пенсіонеркаВідео

10:27

"Неосвічена": у Києві хамувата відвідувачка влаштувала скандал в аптеці через маскуВідео

Реклама
10:11

Місячний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: плітки, інтриги або впливовий покровительВідео

10:05

Чемпіона з джиу-джитсу вбили ножем у серце в Києві: його батько каже, що конфлікт був через мову

10:04

"Сумні очі, посивіле волосся": у Мережі "спіймали" Зеленського на першій сивині в зачісці

09:54

"Операція успішна": Усик інкогніто скупився в супермаркетіВідео

09:54

Разумков опублікував список з 25 нардепів, які увійшли до його міжфракційного об'єднанняВідео

09:38

Мама Ілона Маска вийшла на публіку в розкішній сукні від української дизайнеркиВідео

09:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 8-14 листопада: ризик пограбування або успіх в грошових питанняхВідео

08:51

Локдаун на Новий Рік: українців попередили про затяжний карантинВідео

08:40

У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

08:27

Різкий спад нових випадків COVID-19 в Україні: у МОЗ оновили статистику

08:12

Мєшков "посватався" до Зарицької на паркеті шоу Танці з зіркамиВідео

07:58

Нещеплених українців усувають від роботи: що відбувається після посилення карантинуВідео

07:45

Тенденції кадрової політики ЗеленськогоПогляд

07:22

В Україну йдуть морози: названо датуВідео

07:10

Крах "Нормандії" і діалогу щодо Донбасу: у Росії вибухнули ультиматумом на адресу ЗеленськогоВідео

Реклама
06:37

Заступник директора Львівського Історичного музею виїхав з дому і зник, його знайшли мертвим

06:25

Економіці "дрібних крамарів" енергетика не потрібнаПогляд

06:01

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

05:28

Різке похолодання прийде раптово: коли та де вріжуть снігопадиВідео

05:02

Росія стягує війська до кордонів України: експерт пояснив плани Кремля

04:22

Науковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованихВідео

03:51

Названо продукти, від яких краще відмовитися у холодну пору року

03:19

День ангела Дмитра - прикольні картинки і сердечні привітання

02:44

Опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціна/якість

02:17

8 листопада - День перших ознак зими: якою буде погода в Україні цієї зими - морози та снігопади

01:46

Суїцид після коронавірусу: експерт розкрила картину, що лякає

01:21

Настя Каменських засвітила бюст і вразила зміною іміджуВідео

01:19

Танці з зірками 8 сезон 10 ефір: хто покинув проєкт?

00:51

Прикмети на 8 листопада: що не можна робити в Дмитрів день і як не потрапити в бідуВідео

07 листопада, неділя
23:56

У Харкові далекобійник жорстоко зґвалтував молоду дівчинуВідео

23:12

В Україну рухається антициклон з сильними морозамиВідео

22:36

У МОЗ назвали умову виходу шкіл з карантинуВідео

22:09

"Все в рамках закону": у понеділок в Україні почнуть усувати від роботи невакцинованих вчителівВідео

21:52

У моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морозиФотоВідео

21:41

Перебігав відразу 8 смуг: у Києві сталася страшна ДТПВідео

Реклама
21:30

Дистанційне навчання: психотерапевт попередила про небезпечні наслідки для здоров'я дитиниВідео

21:22

Погіршує прогноз на одужання: медик попередила про нову небезпеку через коронавірусВідео

21:19

"Як на Титаніку": Дмитро Комаров показав всю розкіш VIP-вагону від Укрзалізниці

20:37

Ситуація стрімко погіршується: Україна на другому місці у світі за добовою смертністю від COVIDВідео

20:28

Названо найсмачнішу і корисну закуску: готуємо сирні кульки за 10 хвилинВідео

20:07

Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна викидати з домуВідео

19:59

Влучний удар ЗСУ та покарання ворога: військові показали фото збитого БПЛА бойовиків РФ на Донбасі

19:49

Не ведіться на пропаганду вакцинації наосліпПогляд

19:39

"Золота" гречка: ціни на крупи в Україні б'ють рекордиВідео

19:32

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку тижня

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти