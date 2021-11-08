Мама Ілона Маска вийшла на публіку в розкішній сукні від української дизайнерки

Мей Маск вийшла на публіку в сукні від українського дизайнера / Фото instagram.com/yuliya_magdych

73-річна мати американського мільярдера, винахідника і глави компанії Tesla Ілона Маска з'явилась на публіці в сукні з вишивкою від української дизайнерки Юлії Магдич.

Мей Маск прийшла в ефектному образі на світський захід в Досі (Катар). Фото опублікувала сама дизайнерка сукні Юлія Магдич в Instagram.

Біла сукня прикрашена синім бісером. Свій розкішний образ Мей Маск доповнила позолоченими масивними сережками, червоною сумочкою з металевими вставками і срібними босоніжками.

Мей Макс 50 років працювала моделлю / Фото instagram.com/yuliya_magdych

Мей Маск у сукні від Юлії Магдич / Фото instagram.com/yuliya_magdych

Мей Маск впродовж 50 років працювала моделлю, з'являлася на обкладинках відомих журналів, включаючи Time. Мати трьох дітей: синів Ілона Маска, Кімбала Маска і дочки Тоскі Маск.

Юлія Магдич народилася в 1985 році у Львові. Власний бренд вишитих суконь дівчина представила в 2013 році, з того часу вони полюбилися модницям по всьому світу. Середня вартість суконь від Yuliya Magdych становить 15-20 тисяч гривень.

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Як повідомляв Главред, у вересні стало відомо, що Ілон Маск знову вільний - він і канадська співачка Клер Буше, більш відома під псевдонімом Граймс, розлучилися. У них є спільна дитина. Разом вони були три роки.

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