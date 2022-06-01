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У РФ заговорили про мир: Матвієнко хоче угоду про припинення "громадянської війни в Україні"

1 червня 2022, 09:02

Спікер Ради Федерації сказала, що вже практично було підготовлено угоду, яка влаштовувала Київ і Москву, і повторила байку про "зовнішнє управління" Україною.

Валентина Матвієнко
Валентина Матвієнко / Фото УНІАН

На четвертому місяці війни з Україною в Росії заговорили про те, що Москва готова провести переговори і підписати мирну угоду з Києвом. Правда, в РФ як зазвичай відмовляються називати речі своїми іменами. Тепер крім "спецоперації" там почали використовувати ще й термін "громадянська війна в Україні".

Зокрема, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила на зустрічі з президентом Мозамбіку 31 травня, що РФ "відкрита для переговорів".

"Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка припинила б громадянську війну в Україні та привела до миру, але ми не бачимо такої зворотної реакції з боку Києва", – цитують Матвієнко російські пропагандистські ЗМІ.

Вона також повторила твердження російської пропаганди про те, що РФ могла швидко завершити "спеціальну військову операцію" в Україні, "але тоді б були жертви серед мирного населення".

Матвієнко додала, що нібито головним завданням "спецоперації" було знищення озброєння в Україні та укладення договору про позаблоковий та без'ядерний статус держави.

Спікер Ради Федерації розповіла, що раніше "вже практично було підготовлено угоду, яка влаштовувала Україну та Росію" – коли РФ відвела війська від Києва і Харкова. Але угоду нібито не дозволили підписати "ті, хто здійснюють зовнішнє управління".

Переговори Росії та України

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що в України немає іншого вибору, окрім як сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією. Оскільки лишепрезидент РФ Володимир Путін може зупинити війну.

29 квітня Володимир Зеленський зробив заяву, що переговори Києва та Москви - під серйозним питанням через звірства армії Росії на окупованих територіях. Крім того, на його думку, лише прямі переговори на рівні глав держав і домовленості будуть виконуватися.

13 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися і поговорити з главою країни-агресорки Володимиром Путіним. Проте переговори повинні проходити без прокремлівських посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів.

20 травня член російської делегації в переговорах з Україною Леонід Слуцький не виключив відновлення переговорів. При цьому він стверджує, що це залежить від Києва.

21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить передусім від моменту таких переговорів. Однак їхня мета з самого початку була такою - це обмін полоненими, деокупація та закінчення війни.

31 травня Зеленський повідомив президенту Туреччини Ердогану, що хоче провести зустріч з Путіним.

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