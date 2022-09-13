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"Йде війна, а не спецоперація": головний російський комуніст влаштував істерику

13 вересня 2022, 13:44

Комуністи закликають Держдуму оголосити загальну мобілізацію.

Геннадій Зюганов
Комуніст Геннадій Зюганов влаштував істерику через війну в Україні / скріншот

Лідер російської Комуністичної партії Геннадій Зюганов визнав "спецоперацію" війною і закликав до загальної мобілізації.

Прозрів головний комуніст РФ прямо на засіданні КПРФ в Держдумі. Він звернувся до депутатів із закликом оголосити мобілізація на території всієї Росії, пише Sota.

"Чим спеціальна військова операція відрізниться від війни? Військову операцію ви можете зупинити в будь-який момент. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо право. Зараз не панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони", - заявив Зюганов.

Видео дня

Нагадаємо, що поки в Росії "прозрівають", українські військові розгромили "найпрестижнішу" 1-у гвардійську танкову армію РФ, яку готували до війни з НАТО та оборони Москви. На її відновлення знадобляться роки.

Також повідомлялося, що експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Геннадій Зюганов
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