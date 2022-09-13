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Готували до оборони Москви і війни з НАТО: ЗСУ розбили "найпрестижніші" війська РФ

13 вересня 2022, 10:45

На відновлення 1-ї танкової армії РФ знадобляться роки.

Російська військова техніка, російські військові, вибух
ЗСУ розбили "елітну" танкову армію РФ , яку готували до війни з НАТО / Колаж фото Reuters, УНІАН

Українські військові розгромили "найпрестижнішу" 1-шу гвардійську танкову армію РФ, яку готували до війни з НАТО і оборони Москви. На її відновлення знадобляться роки. Про це заявили в британській розвідці.

Варто відзначити, що 1-ша гвардійська танкова армія була частково розбита ще на початку вторгнення. До потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині її сили так і не змогли відновити.

"1-ша гвардійська танкова армія була однією з найпрестижніших російських армій, виділена для оборони Москви і визначена для проведення контрударів у разі війни з НАТО. З сильним занепадом 1-ї гвардійської танкової армії та інших формувань Західного військового округу звичайні сили Росії, призначені для протидії НАТО, серйозно ослабли. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити цей потенціал", - йдеться в повідомленні.

Видео дня

Звільнення окупованих територій

Зазначимо, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території на півдні та сході країни.

У Харківській області бійці Збройних сил України на окремих ділянках фронту вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині і що таких успіхів від дій ЗСУ навіть не очікували. Резніков сказав, що всі ці успіхи є знаком того, що Росію можна перемогти. Однак поки рано святкувати перемогу, так як російські війська можуть спробувати піти в контратаку, підкреслив він.

Експерти американського Інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ переламали хід війни на свою користь, при цьому Україна буде все частіше диктувати місце і характер основних бойових дій, а РФ буде все частіше неадекватно реагувати на зростаючий фізичний і психологічний тиск. Однак війна, швидше за все, затягнеться до 2023 року, впевнені в ISW.

Інші новини:

війна в Україні Харківська область російське вторгнення контрнаступ ЗСУ
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