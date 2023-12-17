Ідеально для окупантів: Balenciaga створила сукню з пакетів і загриміла у 'топи' мережі

В українців модна експериментальна сукня викликала "очікувані" асоціації.

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Balenciaga підтримує Україну з перших днів війни/ Колаж Главреда. Фото: Міноборони Росії, Balenciaga

Французький дім моди Balenciaga, який неодноразово потрапляв на шпальти таблоїдів завдяки своїм експериментам з образами, цього разу презентував сукню "з пакетів". Однак після тисячі відгуків, що вбрання пасує російським окупантам, був вимушений закрити коментарі на своїх сторінках соцмереж.

В Instagram Balenciaga виклала фото нової сукні-бустьє довжини максі, яка, згідно з описом на сайті, виконана з блискучого покриття. Своїм виглядом користувачам мережі вона нагадала сукню з чорних пакетів, а у декого викликала асоціації з втратами російської армії.

"Хіт сезону РФ з 2014 року" / "Пакети для російських окупантів" / "Ідеальний подарунок для російських окупантів" / "Пакет для окупанта?" / "О, класний прикид для окупантів" / "Шойгу і Герасимова можна заштовхати у такий мішечок" - залишали люди коментарі під світлиною. відео дня

Щоправда, серед підписників були й ті, хто направду зацікавився матеріалом сукні.

Скріншот Главреда

Врешті компанії довелося закрити коментарі під дописом.

Варто зауважити, що Balenciaga від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала Україну. А навесні 2022 року модний бренд навіть присвятив Україні свій показ у Парижі. Перед початком шоу на гостей чекали футболки у кольорах українського прапора, а також лист з нагадуванням про російську агресію проти Грузії та України.

Нагадаємо, американська знаменитість Кім Кардашьян, яка за її ж словами, дивно скромна в спальні, недбало вигуляла аксесуар, який вважається "найдорожчою сумкою в світі".

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