Ідеально для окупантів: Balenciaga створила сукню з пакетів і загриміла у 'топи' мережі

Французький дім моди Balenciaga, який неодноразово потрапляв на шпальти таблоїдів завдяки своїм експериментам з образами, цього разу презентував сукню "з пакетів". Однак після тисячі відгуків, що вбрання пасує російським окупантам, був вимушений закрити коментарі на своїх сторінках соцмереж.
В Instagram Balenciaga виклала фото нової сукні-бустьє довжини максі, яка, згідно з описом на сайті, виконана з блискучого покриття. Своїм виглядом користувачам мережі вона нагадала сукню з чорних пакетів, а у декого викликала асоціації з втратами російської армії.
"Хіт сезону РФ з 2014 року" / "Пакети для російських окупантів" / "Ідеальний подарунок для російських окупантів" / "Пакет для окупанта?" / "О, класний прикид для окупантів" / "Шойгу і Герасимова можна заштовхати у такий мішечок" - залишали люди коментарі під світлиною.відео дня
Щоправда, серед підписників були й ті, хто направду зацікавився матеріалом сукні.
Врешті компанії довелося закрити коментарі під дописом.
Варто зауважити, що Balenciaga від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримала Україну. А навесні 2022 року модний бренд навіть присвятив Україні свій показ у Парижі. Перед початком шоу на гостей чекали футболки у кольорах українського прапора, а також лист з нагадуванням про російську агресію проти Грузії та України.
Нагадаємо, американська знаменитість Кім Кардашьян, яка за її ж словами, дивно скромна в спальні, недбало вигуляла аксесуар, який вважається "найдорожчою сумкою в світі".
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