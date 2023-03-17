"Повноцінної перемоги не буде": депутат Держдуми заявив на росТБ про нездатність РФ перемогти Україну

Депутат Держдуми Росії в ефірі пропагандистського телебачення заявив, що треба переходити до мирних переговорів.

Депутат Держдуми заявив на росТБ про нездатність РФ перемогти Україну/ Facebook, скрін

На російському пропагандистському телебаченні заговорили про те, що варто вже переходити до мирних переговорів з українською стороною, тому що Росії все одно не вдається перемогти Україну.

Про це заявив депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов в ефірі пропагандистського шоу. При цьому він сказав, що у країні-агресорці РФ уже варто припинити заклики до продовження бойових дій, адже "повноцінна перемога все одно неможлива". Фрагмент відповідного відео опублікувало видання "Обозреватель".

В ефірі програми через таку позицію Мілонова спалахнула суперечка між ним і російським політологом Геворгом Мірзаяном. Коли Мірзаян почав "палко штовхати промову" про те, як країна-агресорка Росія нібито "розгромить Україну", Мілонов не витримав і почав кричати йому у відповідь, що йому варто "припинити підбурювати до посилення військових дій".

відео дня

Російський політолог, який є завсідником різних пропагандистських телепрограм в РФ, не змовчав на слова депутата Держдуми. Він сказав, нібито продовжить підбурювати до агресії проти України, тому що, мовляв, "війна повинна закінчитися перемогою Росії".

Депутат Держдуми Мілонов після цього визнав нездатність РФ перемогти Україну. Він заявив, що "повноцінна перемога неможлива".

"Ви підбурюєте інших людей, знаючи, що повноцінна перемога неможлива... Жах полягає в тому, що все одно прийдуть до мирних переговорів і розмежувальних ліній... Ну, то може зараз треба до цього закликати? А не закликати, щоб ще загинули сотні тисяч... Вони все одно до цього прийдуть. Ані одну, ні іншу сторону зломити неможливо", – кричав на свого опонента у студії депутат Держдуми.

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