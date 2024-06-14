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Хотіти поразки Росії неправильно: Угорщина оскандалилась новою заявою

Анна Косик
14 червня 2024, 11:53
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Попри обіцянки Угорщини дотримуватися нейтралітету щодо рішень НАТО в українському питанні, Віктор Орбан заявив, що перемога України не є необхідною.
Орбан, Путин
Прем'єр Угорщини заступився за Росію, заявивши, що хотіти поразки країни-агресора неправильно / Колаж: Главред, фото: flickr

Глава угорського уряду Віктор Орбан прокоментував позицію членів НАТО та окремо його країни щодо підтримки України. За його словами, прагнення більшості членів Альянсу до поразки країни-агресора Росії в Україні є помилковим.

Орбан підкреслив, що на його думку, серед 32 членів НАТО Угорщина є найбільш лояльною. А це тому, що на противагу - 31 держава в Альянсі хоче допомагати Україні перемогти росіян, передає Telex.

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", – сказав прем’єр Угорщини.

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Він вкотре наголосив на нібито бажанні Угорщини досягти миру, в той час як інші країни НАТО все ще "сприяють війні". Свою позицію Орбан пояснив тим, що не хоче, аби "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".

Угорський прем'єр вважає, що в Альянсі його країну намагаються схилити на бік більшості, згідно з яким "мир може бути вирішений війною". Однак Орбан пообіцяв не перешкоджати місії НАТО в Україні, хоч Угорщина участі в ній брати не буде.

Що відомо про Telex?

Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

Позиція Угорщини щодо України

Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в тому, що українці нібито втягують Європейський Союз та взагалі весь світ у війну проти Росії. Він наголосив, що хотів би утриматись від такого сценарію для своєї країни.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про участь країни в Саміті Миру у Швейцарії. Він висловив незадоволення через відсутність Росії на заході, однак все ж представить свою країну.

Представники влади Угорщини на зустрічі послів країн Євросоюзу також і блокували схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу - нібито через питання прав національних меншин.

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війна в Україні НАТО Угорщина Віктор Орбан
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