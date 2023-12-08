'Налаштовуємо бригади': Україна готується до контрнаступу - Кулеба

Пауза на фронті зараз просто дасть російянам шанс перегрупуватися та підготуватися до нових військових кампаній проти України.

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Україна готує військових до контрнаступу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗС України

Відсіч ЗСУ військовій агресії Росії знижує можливості Кремля для перегрупування. Будь-яка пауза у бойових діях надасть окупантам можливість підготовки нового нападу. Натомість Україна готується до нових операцій. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Міністр Кулеба, застерігає, що пауза у війні лише дасть російсіянам можливість відновити сили й готувати нові наступи. Він також повідомив про підготовку українською стороною підрозділів та частин до нових наступальних та оборонних операцій на фронті.

"Єдиним результатом буде те, що Росія позбудеться втрат і проблем, з якими вона зіткнулася в Україні, і здійснить новий напад. Ми налаштовуємо наші бригади на нові контрнаступальні та оборонні операції", - сказав Кулеба. відео дня

Неназвані західні експерти, які цитуються в матеріалі WSJ, також вважають, що пауза у війні не в інтересах України. Вони вважають, що найкращим сценарієм для України є посилення та нарощування можливостей ЗСУ наступного року.

На їх думку, обмежена кількість українських військових може стримувати армію РФ. В той час країни-члени НАТО матимуть час для підготувки нових підрозділів ЗСУ, розширення виробництва озброєнь та поповнення арсеналів Сил оборони.

Згідно з інформацією, на зустрічі НАТО обговорювались провальні російські спроби прорвати оборону ЗСУ. Вони викликають значні втрати Росії і руйнують її ресурси. Це може створити сприятливі умови для України, щоб повернути ініціативу на полі бою вже весною 2025 року.

Війна в Україні

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку ворог наблизився до околиць Богданівки, там розгортаються запеклі бої. Тривалі артилерійські обстріли та використання безпілотників створюють напружену обстановку. Російські війська активно ведуть бої, за словами військового Андрія Бабичева з 93-ї бригади "Холодний яр".

Також окупанти переміщують військові резерви у напрямку Вугледара. Вони перевозять військову техніку через поля з Запорізької та Херсонської областей, а також частково з Росії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на каналі "Еспресо".

Як раніше повідомляв Главред, на різних ділянках фронту тривають активні бої. Окупанти намагаються провести атаки і стабілізувати лінію зіткнення. Українські війська успішно утримують свої позиції й ефективно протистоять ворожим силам і техніці. Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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