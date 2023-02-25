"Радіють, ніби взяли Сталінград": у ЗСУ пояснили, чому росіяни так вчепилися у Бахмут

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що для російської сторони завоювання Бахмута стало питанням принципу.

У ЗСУ пояснили, чому росіяни так вчепилися у Бахмут / Міноборони РФ

Упродовж семи місяців Бахмут залишається однією з найбільш напружених точок фронту. Російські загарбники зазнають значних втрат на цьому напрямку. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За словами військового, після того як українські захисники вимотали російські сили і організовано відійшли з Сєвєродонецька та Лисичанська, окупанти сподівалися зайти в Бахмут безперешкодно, а потім продовжити наступ на Слов'янськ та Краматорськ.

Однак ситуація не склалася так, як очікувалося. Зараз російські окупанти зазнають значних втрат у ресурсах та людях.

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За словами Череватого, для російської сторони завоювання Бахмута стало питанням принципу. Місто символізує українську мужність та нескореність, а також невдачу російської армії у досягненні стратегічних цілей.

"Після кожного завойованого метра землі, зазнавши колосальних втрат, росіяни радіють так, ніби взяли Сталінград", - зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

До того ж, він додав, що всі країни світу вже побачили, що для росіян Бахмут став непереможним місцем, де не можна зламати український дух та національну гідність.

Ситуація в Бахмуті

Нещодавно солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку ЗСУ Юрій Сиротюк розповів, що бойові дії довкола Бахмута тривають безперервно. Загарбники цілодобово атакують, використовуючи "Гради", танки, артилерію та міни. Він зауважив, що за останній тиждень російські окупанти ще більше активізувалися і намагаються прорвати українську оборону.

"Крайній тиждень – це така просто навала, коли противник хвиля за хвилею, працює артилерія, працюють ворожі РСЗВ, виїжджають ворожі танки, намагаються атакувати наші спостережні пункти, прорвати оборону і оточити Бахмут з півдня і півночі. Наразі ми фронт тримаємо. На жаль, така інтенсивність боїв приводить до того, що збільшуються втрати. Але втрати з українського боку не співмірні з російськими втратами. Противник просто намагається живою силою і вогневим валом пробити собі дорогу", - розповів боєць ЗСУ.

Як зазначив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку росіяни діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до українських позицій і зав'язати ближній бій.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

Дивіться відео ТСН - штурми почастішали, але Бахмут стоїть

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