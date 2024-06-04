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З'явився супутниковий знімок одного з перших ударів HIMARS по Росії

Яна Ставська
4 червня 2024, 21:23
335
Установки ППО згоріли, також пошкоджено командний пункт росіян.
З'явився супутниковий знімок одного з перших ударів HIMARS по Росії
ЗСУ атакували С-400 у Бєлгородській області / Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода, deposiphoto.com.ua

Українські військові атакували з РСЗВ HIMARS позиції окупантів у Бєлгородській області - і вельми успішно, підтверджують супутникові знімки, опубліковані виданням Радіо Свобода.

Зазначається, що це одна з перших підтверджених атак ЗСУ по території Росії з використанням американського озброєння.

Радіо Свобода публікує супутниковий знімок з високою роздільною здатністю, на якому видно згорілі пускові установки і пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару.

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Удари по Бєлгородській області - важливе

Бєлгородську область, звідки росіяни випускають по Харкову ракети і йдуть у наступ, вже котрий день трясе від вибухів. ЗСУ щосили використовують проти військових об'єктів РФ західну артилерію після отримання відповідного схвалення від країн Європи та США.

Напередодні ЗСУ потужно атакували ті самі пускові установки балістики, які майже щодня тероризують цивільне населення Харківської області, що підтверджують російські пабліки.

Удар, ймовірно, було завдано в період 1 на 2 червня за місцем дислокації МО РФ. Попередньо, згоріло кілька одиниць військової техніки.

За останньою інформацією, серед окупантів є двоє "двохсотих" офіцерів, ще один "зник безвісти", а ціллю ударів були дві установки ППО С-400. Вони, як пишуть кремлівські пропагандисти, "серйозно пошкоджені".

Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

З'явився супутниковий знімок одного з перших ударів HIMARS по Росії
HIMARS - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Україна почала використовувати західну зброю по Росії - що слід знати

ЗСУ в перші години після отримання відповідного дозволу від США вдарили по військових об'єктах росіян у Білгородській області.

Однак у ЗСУ все ще є обмеження щодо застосування американського озброєння, наприклад, наші військові не можуть запускати далекобійну балістику ATACMS і атакувати цією зброєю далекі військові об'єкти окупантів, які безпосередньо не використовуються агресором під час війни.

На крайні заходи Вашингтон пішов у зв'язку із загостренням ситуації в Харківській області, де росіяни ведуть масштабний наступ, намагаючись розпорошити сили і засоби ЗСУ.

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