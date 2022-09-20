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Хаос в оточенні Путіна: Фейгін розповів, як у Кремлі готують "змінника" диктатору

20 вересня 2022, 11:16

Путіна можуть змістити з посади. В його оточенні є різні крила. Одне з них більш схильне домовлятися, друге - лише зображує здатність домовитися.

Володимир Путін, Марк Фейгін
Володимира Путіна в РФ можуть замінити, вважає Марк Фейгін / Фото УНІАН, Reuters

У Росії зникає довіра як до військового командування, так і до цивільних органів влади, зокрема уряду. У Кремлі панує хаос, не виключена і зміна глави держави. Про це заявив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

"Ми бачимо, що все це загрожує поразкою, яка може обрушити всю систему влади в Росії. Відповідно, це один фактор. Інший – це те, що почалася гра самого Заходу. Думаю, що він збирається добивати. А це означає, що гра на добивання виражається в тому, щоб вибрати якусь більш-менш помірковану перспективну частину влади для знищення тієї радикальної, яка повелася так, як повелася, зважившись на війну і загрозу застосування ядерної зброї", - сказав Фейгін в інтерв'ю ТСН.

На його думку, в Росії намагаються знайти вихід із ситуації.

"Елементи хаосу є, і вони ще не охопили тотально все, тому що це все повинно йти зверху-донизу. Те, що бродіння почалося, це очевидно. Думаю, що йде болісний пошук виходу з ситуації. Путінський рецепт він такий: давайте змусимо Україну піти на переговори і який-небудь варіант 50/50 виберемо", - сказав правозахисник.

Фейгін не виключає, що Путіна у владі замінить хтось інший.

"Можуть посадити замість нього Мішустіна, але це радикальне крило, яке хотіло б убезпечити себе. Є якась частина, яка провокує патріотів і всяких радикалів, щоб просто їх, як глинобитним знаряддям, вибити Путіна і посадити своїх. До них відноситься Патрушев, який би із задоволенням замінив (Путіна, – ред.) на свого сина. Ця група ні чим не відрізняється від Путіна, але готова піти на поступки", - вважає Фейгін.

За його словами, економічне крило з оточення Путіна більш здатне домовлятися в той час, як той же Патрушев лише зображує здатність домовитися.

"Але Патрушев, на відміну від Мішустіна, несе відповідальність за війну в Україні. Головною перешкодою є сам Путін. Ця війна, крім Путіна, нікому не потрібна", - додав Фейгін.

Транзит влади в Росії

Військовий експерт Олег Жданов говорив про те, що президент Росії Володимир Путін думає про транзит влади. Зокрема, згідно з планами глави Кремля, посаду глави держави може зайняти Дмитро Патрушев, а дочка Путіна Катерина Тихонова очолить партію Єдина Росія. Сам глава Кремля стане керівником Держради і залишиться фактичним главою держави. До свого формального відходу з влади він хотів би відтворити СРСР в будь-якій формі, але не може цього зробити через Україну.

Не виключений варіант оголошення проведення позачергових президентських виборів, які повинні будуть відбутися 26 березня 2023 року. Чинний президент в них участь не візьме. Однак буде підтримувати кандидатуру Дмитра Патрушева, який зараз обіймає посаду міністра сільського господарства РФ.

Видання The Washington Post писало, що секретар Радбезу Росії Микола Патрушев може прагнути зайняти місце президента Володимира Путіна. Він набуває все більшого впливу, і саме його ідеї можуть лежати в основі рішень, ухвалених нинішнім господарем Кремля.

Інші новини:

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