Путін перебуває під впливом стероїдів через важку хворобу, які впливають на психіку - експерти

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін може страждати через ускладнення від важкої хвороби і її лікування.

Як розповів російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін, посилаючись на думку відомих ізраїльських лікарів, препарати, які, ймовірно, приймає диктатор, впливають на його психіку.

Невзлін в інтерв'ю на YouTube процитував професійну думку лікарів, яким він довіряє і заявив, що зміна зовнішності диктатора, раніше "списується" на уколи ботокса, насправді є наслідком тривалого прийому стероїдів.

"Судячи з усього, на їхню думку, Володимир Володимирович дуже довго перебуває під дією стероїдів. Це може бути онкологія, а стероїди використовуються, щоб не було рецидиву. Існують різні варіанти, в тому числі – рак щитовидної залози. Може бути і рак простати, який кілька років тому вирізали, а тепер підтримуються курсами стероїдів", – сказав він.

За його словами, дію препаратів лікарі бачать і в зміні ходи Путіна, погіршенні стану його шкіри і проблеми з психікою, які, за їхніми словами, виникають після тривалого лікування.​

"Людина впадає в агресію, стає дуже дратівливою, важко стримується. Він дійсно повинен бути в бункері, тому що його імунітет дорівнює нулю. Будь-яке захворювання: вірусне або бактеріальне може призвести до трагічних наслідків дуже швидко", – додав Невзлін.

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За словами медиків, прийом стероїдів може призвести до імпотенції, панічних атак, депресії, бажання знищити ворогів та інших симптомів, діагностувати які може тільки психіатр.

Що говорять про хворобу Путіна

Раніше західні спецслужби заявляли, що поведінка російського президента Путіна останнім часом дає підстави припустити, що у нього розлади мозку, спровоковані деменцією, хворобою Паркінсона або дуже агресивна поведінка через Анаболічні стероїди, які використовуються для лікування раку.

Як писав Daily Mail з посиланням на члена розвідувального Альянсу Five Eyes, посилаючись на джерела, близькі Кремлю, високопоставлені особи розвідувального Альянсу, в який входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія і Сполучені Штати, вважають, що існує фізіологічне пояснення рішення російського президента вторгнутися в Україну.

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П'ять діагнозів для Путіна

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдної люттю", що виникає в результаті лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві п'ять очей припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, так як він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хвороба Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

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