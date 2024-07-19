Громадянина Німеччини у Білорусі засудили до смертної кари

Німецького громадянина Ріка Крігера у Білорусі засудили дос трати, його обвинувачують у шести злочинах, в тому числі за агентурну діяльність та найманство.

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В Білорусі засудили до смертної кари громадянина Німеччини / колаж: Главред, фото: Громадське радіо, портал СНГ

Громадянина Німеччини Ріка Крігера у Білорусі засудили до страти за шістьма пунктами обвинувачення, в тому числі за найманство, а також за агентурну діяльність. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Як повідомили білоруські правозахисники, затримали громадянина Німеччини ще у 2023 році, а суди над ним тривали від червня.

"Вирок оголосили 24 червня. У ньому Крігера визнали винним у "скоєнні вибуху з метою впливу на прийняття рішень органами влади, залякування населення, дестабілізації громадського порядку (акту тероризму", здійсненому особою, яка раніше скоювала злочини, передбачені ч. 4 ст. 295 кримінального кодексу, організованою групою", - йдеться в повідомленні "Радіо Свобода". відео дня

Також журналісти заявили, що у державних інформагентствах та відомствах Білорусі не надали ніяких коментарів стосовно цієї справи.

Правозахисний центр "Вясна" за своїми даними повідомляє, що Крігер раніше був медиком у німецькому Червоному Хресті. У Білорусі його звинуватили одразу за шістьома статтями – про "найманство", "агентурну діяльність", "тероризм", "створення екстремістського формування", "умисне виведення з ладу транспортних засобів чи шляхів сполучення", "незаконних діях щодо вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин".

Повідомлялось, що Крігера судили за участь у добровольчому батальйоні Western, а за це у Білорусі судять, як за участь у військовому формуванні на території іншої держави.

Правозахисникам невідомо, чи подають апеляцію на вирок та чи він набув чинності.

Посольство Німеччини відповіло на запит "Радіо Свобода" про коментар, зазначивши, що знає про справу Крігера і надає йому консульські послуги, проте не може розкрити більше деталей.

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