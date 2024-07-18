Росія може пускати в бік Білорусі 'Шахеди' навмисне - Коваленко

Останні випадки з прольотом дронів у бік Вітебська вочевидь не були заплановані російською стороною, або прямували в бік Білорусі навмисне.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-mozhet-puskat-po-belarusi-shahedy-umyshlenno-kovalenko-10581839.html Посилання скопійоване

Росія випускає по Білорусі "Шахеди" не просто так / Колаж Главред, фото: Центр національного спорту, Головне управління ДСНС України

Російські окупанти можуть використовувати повітряний простір Білорусі як маршрут "Шахедів" під час пусків по Україні. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що РФ таким чином намагається мінімізувати ризики їхнього знищення українською ППО.

Зазначається, що випадок із "Шахедом", зареєстрований 11 липня в районі, що межує з Чернігівською областю, найімовірніше, передбачав зрізання шляху через Білорусь.

За два дні інцидент повторився в тому ж районі.

відео дня

Коваленко вважає дивним, що останні випадки були іншого характеру - "Шахеди" явно не зрізали шлях, а рухалися в бік Білорусі. При цьому самих білорусів, схоже, ніхто з росіян не попереджав.

Експерт припускає, що технічна несправність була, найімовірніше, пов'язана з непрофесійною роботою РЕБ Білорусі - коли дрони замість України перенаправили на Вітебськ.

"Власне, версій того, що відбувається, може бути кілька, але очевидно одне - початкові заходи Shahed-136 у повітряний простір Білорусі були заплановані, а ось подальші їхні дії там явно вибивалися із запланованих", - висловився Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Шахеди в Білорусі - що відомо

Як писав Главред, "Шахед", який вранці 16 липня зайшов на територію Білорусі, вибухнув там у Жовтневому районі Гомельської області. За даними "Білоруського Гаюна", "Шахед" упав за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.

Крім того, аналітики стверджують, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе, що підтверджує: "Шахеди", які залітають на територію Білорусі, не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту.

Шахед - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред