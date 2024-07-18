Росія може пускати в бік Білорусі 'Шахеди' навмисне - Коваленко

Російські окупанти можуть використовувати повітряний простір Білорусі як маршрут "Шахедів" під час пусків по Україні. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що РФ таким чином намагається мінімізувати ризики їхнього знищення українською ППО.
Зазначається, що випадок із "Шахедом", зареєстрований 11 липня в районі, що межує з Чернігівською областю, найімовірніше, передбачав зрізання шляху через Білорусь.
За два дні інцидент повторився в тому ж районі.
Коваленко вважає дивним, що останні випадки були іншого характеру - "Шахеди" явно не зрізали шлях, а рухалися в бік Білорусі. При цьому самих білорусів, схоже, ніхто з росіян не попереджав.
Експерт припускає, що технічна несправність була, найімовірніше, пов'язана з непрофесійною роботою РЕБ Білорусі - коли дрони замість України перенаправили на Вітебськ.
"Власне, версій того, що відбувається, може бути кілька, але очевидно одне - початкові заходи Shahed-136 у повітряний простір Білорусі були заплановані, а ось подальші їхні дії там явно вибивалися із запланованих", - висловився Коваленко.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".
Шахеди в Білорусі - що відомо
Як писав Главред, "Шахед", який вранці 16 липня зайшов на територію Білорусі, вибухнув там у Жовтневому районі Гомельської області. За даними "Білоруського Гаюна", "Шахед" упав за 55 км від міста Бобруйськ і за 120 км від кордону з Україною.
Крім того, аналітики стверджують, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе, що підтверджує: "Шахеди", які залітають на територію Білорусі, не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту.
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