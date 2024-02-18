'Готові завершити 'цей конфлікт': Путін видав цинічну заяву про війну в Україні

Кремль неодноразово розглядав майже дворічний конфлікт в Україні як "боротьбу за виживання Росії".

https://glavred.net/world/gotovi-zavershiti-cey-konflikt-putin-vidav-cinichnu-zayavu-pro-viynu-v-ukrajini-10542806.html Посилання скопійоване

Путін видав цинічну заяву про війну в Україні / колаж: Главред, фото: instagram/libkos, скріншот: відео

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що події на полі бою в Україні є питанням "життя і смерті" для Росії, яке може визначити її долю.

Путін прокоментував недавнє інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, яке Кремль використав для просування своїх наративів про війну в Україні.

"Все, що відбувається на українському фронті: для них [країн Заходу] це покращення тактичної позиції, а для нас - це наша доля, це питання життя і смерті", - сказав Путін, передає The Moscow Times. відео дня

У виданні нагадали, що Кремль неодноразово розглядав майже дворічний конфлікт в Україні як "боротьбу за виживання Росії", намагаючись згуртувати патріотичні настрої серед її населення, оскільки багато росіян апатично ставляться до війни.

У цьому ж інтерв'ю російському державному телеканалу, як передають пропагандистські ЗМІ, диктатор Росії вкотре за останній час заявив, що Росія готова мирним шляхом завершити "цей конфлікт".

"Ми готові до діалогу", - сказав Путін.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов розкрив плани Путіна у війні проти України. Росія прив'язана до певних символів, тому до президентських виборів перед окупантами поставлено дві цілі, сказав очільник ГУР.

У Путіна запустили великий план проти України. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про те, що російські окупанти не мають можливості захопити Україну, тому Москва задіює інші інструменти.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.