Глобальна війна Китаю і США: експерт спрогнозував ймовірний сценарій

Китай мілітаризується, прискорює модернізацію власних збройних сил, нагадав Віталій Кулик.

Віталій Кулик не виключив зіткнення Китаю з США / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

У майбутньому не виключена можливість зіткнення Заходу, зокрема США, з Китаєм, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Китай мілітаризується, прискорює модернізацію власних збройних сил, вибудовує свою військову організацію з точки зору можливого зіткнення з США. Активно мілітаризуються країни, які знаходяться в конкуруючих позиціях щодо Китаю (Японія і Південна Корея). Сполучені Штати нарощують військову присутність в регіоні, створюється і посилюється військова присутність і мілітаризація Австралії як союзника США в Тихому океані. Тому я не виключаю можливого військового зіткнення", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключив, що такий сценарій може привести до глобальної катастрофи, в той же час, ймовірність цього невелика, тому що китайська економіка інтегрована в глобальну і вона спеціалізована і залежна від західних технологій, а також ринків.

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"Йти на військовий конфлікт, який може одномоментно привести до колапсу маси виробничих ланцюгів, перервати торгівлю, закрити не тільки регіональні ринки, а й світові і привести до мегаобвалу, в Пекіні навряд чи стануть добровільно", — говорить він.

У той же час співрозмовник пояснив, що китайська армія потребує випробування її боєготовності в одному з локальних конфліктів, проте навряд чи варто чекати війни з США.

"Зіткненню за Тайвань я б віддав менше одного відсотка зі ста можливих. Але це не означає, що там не буде великої торгової війни, окремих торгових воєн, політичного загострення, локальної війни за участю китайської армії і проксі, пов'язаних, наприклад, з США або іншими союзниками заходу. Все це - цілком ймовірні сценарії, враховуючи те, що країни почали гонку озброєнь. <...> Будь-які конфлікти в Тихому океані і на Далекому Сході цілком вірогідні, і там братиме участь Китай. І це буде проектуватися на відносини з США. Але глобальна війна Сполучених Штатів і Китаю - менш ймовірний сценарій, який зараз можна переглядати", — додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

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