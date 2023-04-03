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Глобальна війна Китаю і США: експерт спрогнозував ймовірний сценарій

3 квітня 2023, 09:53
Китай мілітаризується, прискорює модернізацію власних збройних сил, нагадав Віталій Кулик.
Кулик, Китай, США
Віталій Кулик не виключив зіткнення Китаю з США / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

У майбутньому не виключена можливість зіткнення Заходу, зокрема США, з Китаєм, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Китай мілітаризується, прискорює модернізацію власних збройних сил, вибудовує свою військову організацію з точки зору можливого зіткнення з США. Активно мілітаризуються країни, які знаходяться в конкуруючих позиціях щодо Китаю (Японія і Південна Корея). Сполучені Штати нарощують військову присутність в регіоні, створюється і посилюється військова присутність і мілітаризація Австралії як союзника США в Тихому океані. Тому я не виключаю можливого військового зіткнення", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт не виключив, що такий сценарій може привести до глобальної катастрофи, в той же час, ймовірність цього невелика, тому що китайська економіка інтегрована в глобальну і вона спеціалізована і залежна від західних технологій, а також ринків.

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"Йти на військовий конфлікт, який може одномоментно привести до колапсу маси виробничих ланцюгів, перервати торгівлю, закрити не тільки регіональні ринки, а й світові і привести до мегаобвалу, в Пекіні навряд чи стануть добровільно", — говорить він.

У той же час співрозмовник пояснив, що китайська армія потребує випробування її боєготовності в одному з локальних конфліктів, проте навряд чи варто чекати війни з США.

"Зіткненню за Тайвань я б віддав менше одного відсотка зі ста можливих. Але це не означає, що там не буде великої торгової війни, окремих торгових воєн, політичного загострення, локальної війни за участю китайської армії і проксі, пов'язаних, наприклад, з США або іншими союзниками заходу. Все це - цілком ймовірні сценарії, враховуючи те, що країни почали гонку озброєнь. <...> Будь-які конфлікти в Тихому океані і на Далекому Сході цілком вірогідні, і там братиме участь Китай. І це буде проектуватися на відносини з США. Але глобальна війна Сполучених Штатів і Китаю - менш ймовірний сценарій, який зараз можна переглядати", — додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Раніше журналіст, соціолог Ігор Яковенко розповів, що рішення, які були прийняті на ХХ з'їзді Комуністичної партії КНР, обернуться серйозними наслідками для світової спільноти. Пекін тепер просуватиме курс на розвиток імперських настроїв і більш агресивної зовнішньої політики.

Політолог Тарас Загородній вважає, що політика КНР після переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін значно посилилася. Китай бачить модель свого світогляду правильною, а концепцію заходу – неспроможною. За логікою Пекіна, Всі повинні підлаштовуватися під його бачення світу.

Читайте більше:

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