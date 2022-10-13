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Головна таємниця Путіна: таролог розповіла про його справжню матір і дітей з Кабаєвою

13 жовтня 2022, 20:12

Людмила Хомутовська розкрила таємницю особистого життя Володимира Путіна.

Путін і Кабаєва
Що відомо про спільних дітей Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої

Володимир Путін виховувався у прийомних батьків, а його справжнє прізвище – Привалов, розповіла відомий таролог Людмила Хомутовська.

Його батько Платон був алкоголіком і у Путіна є ще брати і сестри по батьковій лінії, проте він не бере участі в їхньому житті. Про це вона розповіла в ефірі з журналістом Ростиславом Калацинським.

У той же час прийомний батько Георгій Осепашвілі бив Путіна, що могло відбитися на його подальших поглядах, не виключила співрозмовниця.

За її словами, Віра Миколаївна Осепашвілі (Путіна), яку кілька років тому польська журналістка назвала біологічною матір'ю незмінного керівника Росії, дійсно така: "Вона жива і Путін їй фінансово допомагав. Востаннє вони бачилися 10 років тому. Рідна мати".

У неї, крім Володимира, було троє дітей. Одну дитину в живих вже немає, каже таоролог.

Вона також розкрила таємницю особистого життя Путіна з колишньою дружиною Людмилою. За її словами, чоловік бив її.

"Але разом з тим багато плакав, не міг впоратися з собою. Жінку лякало, що вона живе з таким чоловіком. Щодо дочок Путіна, то вони дійсно його рідні діти. Не думаю, що вони не підтримують його думку і навіть побоюються. Спілкуються вони дуже мало, як батько він мало про них піклується. Багато цікавиться Кабаєвої, так у них дійсно є діти. Він допомагає їм грошима", - додала Хомутовська.

Раніше повідомлялося про те, що Путін приїхав в Сочі, де святкувала день народження Аліна Кабаєва.

Його бачили в Сочі, де він відвідав освітній центр Сіріус. Як пише The Mirror, це може бути лише прикриттям, а справжня причина приїзду Путіна в Сочі – святкування 39-го дня народження Кабаєвої.

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