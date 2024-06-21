УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю

Дмитро Відоменко
21 червня 2024, 03:05
10
Як вважає експерт Дмитро Снєгирьов, путінський режим не ризикне застосовувати ядерну зброю без прямої указки від китайської влади.
Китай, ядерна зброя, Снєгирьов
Як вважає Дмитро Снєгирьов, путінський режим не ризикне застосовувати ядерну зброю без прямої вказівки з Китаю / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Влада комуністичного Китаю впливатиме на можливість застосування тактичної ядерної зброї - насамперед країною-агресором Росією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Китай взагалі не зацікавлений у стабільному стані Російської Федерації. Завдання КНР - ослаблення і Сполучених Штатів, і Російської Федерації в непрямому протистоянні на території України. Давайте згадаємо позицію КНР щодо заяв Путіна про можливість застосування тактичної ядерної зброї ще у 2022 році. Була жорстка і чітка позиція про безвідповідальні заяви, які Російська Федерація має скоригувати. Після того ця тема зникла з порядку денного, як зникла і тема розміщення тактичної ядерної зброї на території республіки Білорусь", - сказав він.

Як вважає Снєгирьов, путінський режим не ризикне застосовувати ядерну зброю без прямої вказівки з Китаю.

"Тому позиція КНР досить серйозно впливатиме не тільки на риторику, а й на можливість застосування тактичної ядерної зброї. Без Китаю Російська Федерація не наважиться на застосування ядерної зброї. Зараз Китай фактично виступає адвокатом Російської Федерації, що було наочно продемонстровано під час Саміту миру", - підсумував він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Дивіться на відео інтерв'ю Дмитра Снєгирьова Главреду:

Чи застосує РФ ядерну зброю - останні новини

Раніше головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник сказав, що змусило б інші держави вдарити по РФ. На Росію і російських окупантів, які перебувають в Україні, обрушиться вся міць інших держав, якщо Москва здійснить тактичний ядерний удар.

Також раніше журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер розповів про ядерні погрози Росії - це реальність чи лише риторика. Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях.

У Путіна вже неодноразово була можливість використати ядерну зброю, зокрема, 2022 року, вважає президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар. Він каже, що Кремль переконався - ядерна зброя працює ефективно без її застосування - шляхом ядерного шантажу та погроз. Тож, імовірність, що в цій війні скаже своє слово ядерна зброя невелика, але її не варто недооцінювати.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва ядерна зброя Дмитро Снєгирьов
Реклама

Головне за день

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

23:48 Світ
Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

23:35 Україна
У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

23:34 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося 10726

Меган Маркл відчайдушно звернулася до Кейт Міддлтон - що сталося

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз 9601

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

Гороскоп Таро на липень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - перемога, Стрільцям - прогрес 5014

Гороскоп Таро на липень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - перемога, Стрільцям - прогрес

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ 4087

Розігнала по всій Росії: Канделакі принизила Путіна на всю РФ

Останні новини

04:02

Спалах інфекційних хвороб: в МОЗ б'ють тривогу через відключення світла

03:33

Чому коти роблять смішні гримаси: відповідь вас здивує

03:05

Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброюВідео

02:40

Що означає "давати горобцям дулі": правильне значення знають не всіВідео

01:30

Несподівану відповідь знають лише одиниці: чому намерзає задня стінка холодильникаВідео

Захід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро СнєгирьовЗахід перестав боятися ядерних погроз Путіна – Дмитро Снєгирьов
00:33

"З пащі капає кров українців": Повалій рознесли за оди терористичній РФ

20 червня, четвер
23:48

"Лягла" вся платіжна система: українські хакери зупинили роботу всіх банків РФ

23:35

Politico: США розширили для ЗСУ зону ударів американською зброєю по Росії

23:34

Путін заохочує Кіма до війниВідеоблоги

Реклама
23:34

У США почали виготовляти мегапотужні бомби: дістануть навіть глибокі бункери

23:05

У Кушанашвілі виявили смертельну хворобу

22:55

"Охоронці Тищенка" побили військового Дмитра Павлова на очах у дружини з немовлямВідео

22:51

Навіщо Путін знову "форсить" переговори: диктатор стурбований трьома речамиВідео

22:50

Євро 2024 дайджест день 4-5: німецька ковзанка і рубилово хорватів з албанцями

22:11

Із Росії до Польщі залетіла повітряна куля: військові розповіли про загрози

21:53

"Скоро буде вже шестеро": Тимур Мірошниченко оголосив про поповнення в родині

21:41

Тиск на мене пов’язаний із розслідуванням справ щодо грального бізнесу - замгенпрокурора Вербицький

21:32

Сонячні батареї стануть обов'язковими: Зеленський провів важливе засідання Ставки

21:29

Як зберегти холод в холодильнику в разі відключення світла: найдієвіші методиВідео

20:42

Путін знову розкукурікався: ніс нісенітницю про переговори, Харків і Південну КореюВідео

Реклама
20:39

Помер легендарний актор і зірка "Голодних ігор"

20:24

Більшість людей навіть не здогадуються: яка найменша кістка в людини

19:32

Білий дім віддаватиме Україні всі нові Patriot разом із ракетами - заява

19:30

Пекельна спека йде в Україну, але не у всі області: де чекати дощі

19:25

Тимочко розповів, звідки Путін ніколи не перекине солдатів до України

19:19

Командувач ВПС Нідерландів заінтригував новиною щодо F-16 в Україні

19:10

Обмеження будуть більш серйозними: графіки вимкнення світла 21 червня

19:10

Вояж Путіна в КНДР: що з цього вийдеПогляд

18:54

Для чого сипати соду в пральну машинку: домогосподарка здивувала лайфхаком

18:42

Куди підуть гроші з нових тарифів на світло: чиновники пояснили, чи не буде ще підвищення

18:33

РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

18:26

Можуть використовувати аеродроми Білорусі: звідки окупанти готують атаки України

17:59

Армія Росії суне на 5 напрямках біля Часового Яру: у ЗСУ розповіли про авіанаступ

17:53

Погром могил "Да Вінчі", Петриченка і "Джуса": затримано жінку, хто вона

17:51

"Діти гинуть, а ви граєте в Міккі Мауса": Гросу "отримала на горіхи" в Мережі

17:48

Як позбутися мурах на городі: дієві народні засоби за копійкиВідео

17:48

Світ стоїть перед ядерною загрозою: Снєгирьов розповів про запасний план ПутінаВідео

17:47

Саміт РФ і Китаю щодо заморожування війни: дипломат розніс "мрії Путіна"Відео

17:46

Оголошено програму Національного конкурсу 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю новости компании

17:01

4 суворі заборони, які не можна порушувати: що не можна робити 21 червня

Реклама
16:56

Мудрика підозрюють в амурах з росіянкою: Мережа вибухнула чутками

16:49

Росія вперше застосувала плануючу ФАБ вагою у 3 тонни: це може "підірвати" лінію оборони

16:33

Нові Patriot і потужні системи ПРО: що може передати Україні Південна Корея - ЗМІ

16:29

Навіщо закрутки загортають у ковдру: секрет консервації, який перевірений рокамиВідео

16:27

Найефективніші санкції проти росіян несуть дрони СБУ - експерт

16:19

"Окупантів там відкинули": ситуація на Харківщині складається на користь ЗСУ

16:16

Сантехнік назвав 2 предмети, які не можна змивати в унітаз

16:10

4 пари знаків зодіаку, які не можуть жити одне без одного

16:09

Євро 2024 Словаччина Україна: анонс матчу, де дивитися, прогноз букмекерів

16:05

Чоловік знайшов моторошні записки у своєму домі і сторопів, дізнавшись причину їхньої появи

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти