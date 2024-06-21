Експерт спрогнозував, чи підштовхне Китай РФ використовувати ядерну зброю

Як вважає експерт Дмитро Снєгирьов, путінський режим не ризикне застосовувати ядерну зброю без прямої указки від китайської влади.

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Як вважає Дмитро Снєгирьов, путінський режим не ризикне застосовувати ядерну зброю без прямої вказівки з Китаю / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Влада комуністичного Китаю впливатиме на можливість застосування тактичної ядерної зброї - насамперед країною-агресором Росією. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Китай взагалі не зацікавлений у стабільному стані Російської Федерації. Завдання КНР - ослаблення і Сполучених Штатів, і Російської Федерації в непрямому протистоянні на території України. Давайте згадаємо позицію КНР щодо заяв Путіна про можливість застосування тактичної ядерної зброї ще у 2022 році. Була жорстка і чітка позиція про безвідповідальні заяви, які Російська Федерація має скоригувати. Після того ця тема зникла з порядку денного, як зникла і тема розміщення тактичної ядерної зброї на території республіки Білорусь", - сказав він.

Як вважає Снєгирьов, путінський режим не ризикне застосовувати ядерну зброю без прямої вказівки з Китаю.

"Тому позиція КНР досить серйозно впливатиме не тільки на риторику, а й на можливість застосування тактичної ядерної зброї. Без Китаю Російська Федерація не наважиться на застосування ядерної зброї. Зараз Китай фактично виступає адвокатом Російської Федерації, що було наочно продемонстровано під час Саміту миру", - підсумував він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Дивіться на відео інтерв'ю Дмитра Снєгирьова Главреду:

Чи застосує РФ ядерну зброю - останні новини

Раніше головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник сказав, що змусило б інші держави вдарити по РФ. На Росію і російських окупантів, які перебувають в Україні, обрушиться вся міць інших держав, якщо Москва здійснить тактичний ядерний удар.

Також раніше журналіст, ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер розповів про ядерні погрози Росії - це реальність чи лише риторика. Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях.

У Путіна вже неодноразово була можливість використати ядерну зброю, зокрема, 2022 року, вважає президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар. Він каже, що Кремль переконався - ядерна зброя працює ефективно без її застосування - шляхом ядерного шантажу та погроз. Тож, імовірність, що в цій війні скаже своє слово ядерна зброя невелика, але її не варто недооцінювати.

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