Ватажки "ЛДНР" попросили Путіна визнати їх "незалежність"

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Глави невизнаних республік "ЛДНР" Леонід Пасічник і Денис Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність республік".

Денис Пушилін також звернувся до Володимира Путіна з проханням про укладення між "ДНР" і РФ "договору про співпрацю", який передбачатиме також співпрацю в оборонній сфері, пише російський "Інтерфакс".

З аналогічним проханням звернувся глава "ЛНР" Пасічник.

Загострення на Донбасі і "евакуація" населення

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

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Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис.рублів.