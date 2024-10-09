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Глава Єврокомісії пройшлась по Орбану: прем'єра Угорщини розкритикували за підтримку РФ

Руслана Заклінська
9 жовтня 2024, 19:20
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після його виступу в Європарламенті.
Глава Єврокомісії пройшлась по Орбану: прем'єра Угорщини розкритикували за підтримку РФ
Урсула фон дер Ляєн жорстко дорікнула Орбану з трибуни Європарламенту / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/orbanviktor

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила з різкою критикою на адресу угорського прем'єра Віктора Орбана через його проросійську позицію і недостатню підтримку України. Прем'єру Угорщини також дорікнули у поганому економічномічному управлінні та перетворенні своєї країни на "чорний хід для іноземного втручання", пише The Guardian.

Глава Єврокомісії виступила в Європейському парламенті після угорського прем'єра. У своїй промові Орбан представив пріоритети угорського головування в Раді ЄС, при цьому майже не згадавши про Україну.

Стоячи на відстані кількох метрів від угорського прем'єра, фон дер Ляєн порівняла російсько-українську війну з угорською боротьбою за свободу у 1956 році, коли угорці повстали проти радянського гноблення, але зазнали поразки від Червоної армії.

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"Є ще деякі, хто звинувачує у цій війні не жагу Путіна до влади, а жагу України до свободи. Тому я хочу їх запитати: чи звинуватили б вони колись угорців у радянському вторгненні в 1956 році?" - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що "немає жодної європейської мови, де мир був би синонімом капітуляції, а суверенітет - синонімом окупації". Президент Єврокомісії також розкритикувала Орбана за невиконання зобов'язань щодо зменшення залежності від російського викопного пального, які Угорщина взяла у 2022 році.

"Замість того, щоб шукати альтернативні джерела енергії, зокрема, одна держава-член ЄС просто шукала альтернативні способи купувати викопне паливо в Росії", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

У відповідь на критику Орбан заявив, що його здивували словами фон дер Ляєн і звинуватив її в перетворенні Єврокомісії на "політичну зброю". Він також відкинув будь-які паралелі між подіями 1956 року та сучасним вторгненням Росії в Україну, стверджуючи, що ЄС має "програшну стратегію" у війні.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".

У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".

"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.

Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Позиція Орбана щодо України - останні новини

Угорщина відкрито демонструє свої проросійські погляди і неодноразово перешкоджала проукраїнським ініціативам в ЄС, намагаючись добитися "пільг" для РФ.

Нагадаємо, Угорщина блокує кредит ЄС Україні на суму 50 млрд доларів до обрання нового президента США 5 листопада. Цей кредит фінансується за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Також нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову дивну заяву. Він стверджує, що як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор Володимир Путін не зацікавлені в припиненні війни.

Як повідомляв Главред, під час свого виступу в Європарламенті на Орбана напав опозиціонер Мартон Гєкіцкі. Гєкіцкі звинуватив Орбана у зраді, кинув в нього пачку предметів, схожих на банкноти, і запитав, за яку суму прем'єр "продав" країну Путіну.

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війна в Україні Урсула фон дер Ляйєн Віктор Орбан Європарламент війна Росії та України
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