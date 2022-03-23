Загибель офіцерів РФ в Україні викликала резонанс, окупанти масово пишуть відмову від участі у війні / Генштаб

Військовослужбовці РФ масово відмовляються їхати на війну в Україну. Їх лякають великі втрати РФ. Зокрема, серед офіцерського складу.

У Генштабі ЗСУ заявили, що кількість "відмовників" вже обчислюється сотнями.

"За наявною інформацією, у 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовилися брати участь у збройній агресії проти України. Всього, в період з 24 лютого цього року, загинули близько 50 і поранені близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель у російсько-українській війні вищих і старших офіцерів", - зазначили у ГШ ЗСУ.

Підкреслюється, що окупаційні підрозділи, які знаходяться на території України, майже на всіх напрямках відчувають величезні проблеми з тиловим забезпеченням угруповань.

читайте такожКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала небезпечний період і дату затишшя на фронтіТакож у них є проблеми і з організацією системи медичного забезпечення, які допомагають українським захисникам швидше звільняти Україну від ворогів.

"Через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи медичної евакуації поранених і брак медикаментів, великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації", - додали в ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, у США є чіткі докази того, що російські військові цілеспрямовано завдають ударів по цивільній інфраструктурі Україна.

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