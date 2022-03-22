У США є докази націленої атаки армії Путіна по мирних об'єктах України

/ УНІАН

У США є чіткі докази того, що російські військові цілеспрямовано наносять удари по цивільній інфраструктурі України.

Як пише CNN, ці дії агресора розцінюються як військовий злочин.

За словами високопоставленого чиновника американського оборонного відомства, адміністрація американського президента Джо Байдена сприяє наданню доказів для розслідувань проти Росії щодо її військових злочинів.

"Адміністрація допомагатиме надавати докази численним розслідуванням, які ведуться, але ми бачимо чіткі докази того, що вони скоюють військові злочини через ці невибіркові і навмисні атаки на цивільні об'єкти і населення України",-заявив чиновник.

читайте такожПланував весілля і помер на руках у нареченої-іменинниці: армія Путіна вбила українського актораНагадаємо, в Оболонському районі столиці України у вівторок,22 березня, в результаті обстрілу загорілася вантажівка і дві будівлі.

На кадрах відео показані обстріли Мар'їнки - ворог також цілився по мирних об'єктах.

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