Україна здатна повернути захоплені РФ території - Пентагон

У США побачили ознаки того, що українці активно переходять у наступ.
ЗСУ здатні відновити контроль над захопленими російськими окупантами територіями нашої країни. Таке припущення в Міністерстві оборони США аргументували тим, що "українська оборона - моторна і рухлива".
Як пише CNN з посиланням на слова високопоставленого представника Пентагону, українські військові хочуть повернути території і вони здатні це зробити.
"Чиновник навів приклади того, як українці боролися за повернення Херсона, а також відтісняли російські війська з північного сходу Миколаєва, щоб передислокуватися на південь від міста", - пише видання.
Нагадаємо, у Білому домі розповіли, як поводитимуться і США, і союзники, у разі якщо Китай буде поставляти зброю Росії.
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Автор: Уляна Поліщук