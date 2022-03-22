Україна здатна повернути захоплені РФ території - Пентагон

Україні здатна повернути свої території / twitter.com/poroshenko

ЗСУ здатні відновити контроль над захопленими російськими окупантами територіями нашої країни. Таке припущення в Міністерстві оборони США аргументували тим, що "українська оборона - моторна і рухлива".

Як пише CNN з посиланням на слова високопоставленого представника Пентагону, українські військові хочуть повернути території і вони здатні це зробити.

"Чиновник навів приклади того, як українці боролися за повернення Херсона, а також відтісняли російські війська з північного сходу Миколаєва, щоб передислокуватися на південь від міста", - пише видання.

Нагадаємо, у Білому домі розповіли, як поводитимуться і США, і союзники, у разі якщо Китай буде поставляти зброю Росії.

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